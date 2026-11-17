Başakşehir Belediyesi, çocukların eğlenirken fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak yeni bir merkezi daha ailelerle buluşturdu. Kayabaşı Mahallesinde hizmet veren Başakgiller Çocuk Parkı kapılarını açtı. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte hizmete başlayan park, çocukların tatil günlerini hem eğlenerek hem de hareket ederek değerlendirebilecekleri yeni bir buluşma noktası olacak. Zemin katta 460 metrekare, -1. katta ise 470 metrekare olmak üzere toplam 930 metrekarelik geniş bir alana sahip Başakgiller Çocuk Parkı, 2 yaş ve üzeri çocukların ebeveynleri eşliğinde keyifli vakit geçirebilecekleri şekilde tasarlandı. Başakgiller Çocuk Parkında farklı yaş gruplarına hitap eden 21 ayrı oyun ve aktivite bulunuyor. Oyun Köşesi ve Soft Play alanlarının yanı sıra refleks duvarı, futbol arenası, sportif oyun makineleri, Air Hockey, basketbol ve voleybol oyunları ile küçük yaş grubuna yönelik eğlence araçları çocukları bekliyor.

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