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Giriş Tarihi: 2.3.2022

Çocuklarda, koronavirüs vakalarında dalgalı seyir

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Çocuklarda, koronavirüs vakalarında dalgalı seyir
Koronavirüs pandemisinde tüm dünyada yaşanan vaka artışları çocukları da etkiliyor. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Kepenekli, çocuklarda günden güne değişen dalgalı seyrin devam ettiğini belirtti. Kepenekli, "Tatil dönüşü bir miktar azalma vardı. Sonra tekrar artmaya başladı. Toplumda hareketlilik arttıkça o dinamik değişimi görmeye devam edeceğiz gibi duruyor" dedi. "Eğer erişkinlerin arasındaki yayılımı azaltıp aşılanmalarını güçlendirebilirsek zaten çocuklarımızı korumuş olacağız" uyarısında bulunan Doç. Dr. Kepenekli, "Toplum sağlığı açısından test yaptırmak şart ve temaslıların karantinasına riayet etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Çocuklarda, koronavirüs vakalarında dalgalı seyir
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