Çocukları dağa kaçırılan anneler ile belediyelerden işten atılan kadınlar bir araya geldi

Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle cadde ve sokakları pankart ve afişlerle donatan zihniyetin ne kadar samimiyetsiz olduğunu anlamak için çocukları dağa kaçırılan annelere ve yine bunların belediyelerinde ideolojik gerekçelerle işine son verilen emekçi kadınlara yaşatılanlara bakmak yeterlidir" dedi.

Memur Sen Diyarbakır İl Başkanlığı Kadın Komitesi'nce organize edilen iftar buluşmasına sendikanın bileşenlerine üye olan kadınların yanı sıra yıllardır HDP İl Binası önünde evlat nöbetinde bulunan anneler ve DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarıldıkları için Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası öncülüğünde tam 8.5 aydır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde hak ve adalet nöbeti gerçekleştiren mağdur emekçi kadınlar katıldı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve bir çok sendika temsilcisinin katıldığı iftar buluşmasında yapıldı. Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, PKK ve DEM Parti zihniyetinin kadınlar konusunda samimi olmadığıa dikkat çekerek bunun somut örneklerinin de çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan anneler ve işten çıkarılan emekçiler olduğunu söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Başkan Tekdemir ,"Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkesel barış ve toplumsal kardeşlik adına başlattığı süreci çok önemli buluyoruz. Bölgede ve uluslararası arenada Konumu belirlenen bir nesne değil, konuyu belirleyen bir özne olarak sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz terörü bitirme birliğimizi tesis etme adına yeni bir süreç başlattı. Dileriz bu süreci Dem ve PKK tarafı baltalamaz samimiyetle karşılık verir. PKK ve DEM'in samimiyetini göstermesi için yüzleşmesi gereken iki konunun muhatabı bu salonda. Biri evlatları dağa kaçırılan anneler, diğeri ideolojik gerekçelerle zorla işlerinden atılan kadın emekçiler. Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarını kadın afişleriyle süsleyerek sahte kadın savunuculuğu yapanlar maskeniz düşmüştür. Evlat nöbetinde olan bu annelerimiz, kardeşlerimiz sizin için kadın değil mi ? Belediyelerinizde vicdansız bir şekilde işten attığınız bu emekçiler kadın değil mi? Buyurun. Çocukları serbes bırakın. Emekçilerin mağduriyetine son verin., Samimiyetiniz ortaya çıksın. Evlatları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri evlatlarından ayrı kalmanın hüznünü sessiz bir matemle örtmeyi değil, cesur bir yürekle haykırmayı tercih ettiler" diye konuştu.

AK PARTİLİ ATAMAN: "HER KONUDA YANINIZDAYIZ"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilmesi ve kadınlara hükümet tarafından verilen desteklere vurgu yaparak, her konuda kadınların yanında olduklarını ifade etti.