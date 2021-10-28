Çocukları önünde katledilen Seda Kurt’un annesi isyan etti: Katil nerede?

İstanbul'da Seda Kurt (38), 5 yıldır birlikte yaşadığı ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak istediği Ercan Akkaş (42) tarafından annesinin Avcılar'daki evinde, çocuklarının gözü önünde 4 Kasım 2019'da bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra üzerinde pijamalarıyla evden kaçan Akkaş yakalanamadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Akkaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Bakırköy 11'inci Ağır Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Seda Kurt'un annesi Bedia Akar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın yakalanması infaz edilemediğinden duruşmayı erteledi.

"19 YERİNDEN BIÇAKLA PARÇA PARÇA ETTİ"

Üzerinde sanığın ve kızının fotoğrafının bulunduğu tişört giyen anne Bedia Akar duruşma sonrası açıklama yaparak, "Bu 5'inci duruşma katil hala yok, Seda burada katil nerede? 1 hafta sonra 2 yıl bitiyor, 3'üncü yıldan gün alıyoruz. Katil kadar katili saklayanlar, yardım ve yataklık edenler, bilip de ihbar etmeyenler de suçludur. Hepsinden de davacıyım. Kadın cinayetlerine son. Katil ortada yok bu buhar olup da uçtu mu? 2 yaşında annesiz, babasız kalmış bir çocuk nasılsa benim torunumda öyle. Psikolog, psikiyatrist, pedagog dolaştırıyoruz. Başka yapacak hiç bir şeyimiz yok. Katilin yakalanmasını ve en ağır şekilde, emsal dava teşkil edecek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Yakalanması yetmiyor. Bana takım elbise giyip, kravat takıp önüne bakarak duygu sömürüsü yapıp indirim almasın. Benim çocuğumu 19 yerinden bıçakla parça parça etti. 2 yaşındaki yavrusunun gözü önünde doğradıysa ona göre bir ceza alsın." dedi.