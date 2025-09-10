Çocukları suça sürükleyenlere ağır cezalar geliyor

Öztürk, son dönemde kamuoyunda derin üzüntüye yol açan olayları hatırlatarak, çocukların suçla ilişkilendirilmesinin toplumsal huzuru tehdit ettiğini vurguladı. Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi, Keçiören'de iki gencin katledilmesi ve İzmir'de polis merkezine yapılan saldırıların acı örnekler olduğunu belirten Öztürk, "Bu olaylar, adaletin daha güçlü bir şekilde tesis edilmesinin zorunluluğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan kanun teklifinde öne çıkan başlıklar ise şöyle: Ceza sorumluluğu netleşiyor: 15-18 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumluluğu tam olacak. Ağır suçlara özel düzenleme: Kasten öldürme, cinsel istismar, yağma ve terör suçlarında yaş indirimi uygulanmayacak. Suça alet edenlere ağır yaptırım: Çocukları suça sürükleyenlere verilecek ceza yarısına kadar artırılacak. Öztürk, teklifin amacını şu sözlerle özetledi: "Çocukların suç yoluna itilmesinin önüne geçmek, mağdurların adalet duygusunu güçlendirmek ve toplumsal vicdanı rahatlatmak için caydırıcı düzenlemeler hayata geçirmeye kararlıyız."