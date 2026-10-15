Çocukları telefondan korumak için 7 adım

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Çocukların kontrolsüz akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, çocukların sağlıklı gelişimi için ebeveynlerin uygulaması gerek adımları sıraladı;Ekran süresini sınırlayın.Yatmadan en az 1 saat önce ekranları kapatın.Yemek sırasında ekran kullanımını önleyin.Kitap okuma, spor ve açık hava oyunlarını teşvik edin.Çocuklarla birlikte izleyin ve yaşlarına uygun içerikler seçin.Ebeveyn denetimlerini kullanın.Siz de telefon kullanımını azaltarak örnek olun.