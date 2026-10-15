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Giriş Tarihi: 15.10.2026

Çocukları telefondan korumak için 7 adım

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Çocukları telefondan korumak için 7 adım
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Çocukların kontrolsüz akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, çocukların sağlıklı gelişimi için ebeveynlerin uygulaması gerek adımları sıraladı;
Ekran süresini sınırlayın.
Yatmadan en az 1 saat önce ekranları kapatın.
Yemek sırasında ekran kullanımını önleyin.
Kitap okuma, spor ve açık hava oyunlarını teşvik edin.
Çocuklarla birlikte izleyin ve yaşlarına uygun içerikler seçin.
Ebeveyn denetimlerini kullanın.
Siz de telefon kullanımını azaltarak örnek olun.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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