Çocukların doktoru 5’inci kez ’dünyanın en etkili bilim insanı’

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl hazırlanan ve dünyanın en etkili bilim insanlarının belirlendiği listeye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur 5'inci kez girdi. Dünya genelindeki bilim insanlarının akademik çalışmalarının çeşitli ölçütler üzerinden değerlendirildiği liste, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibinin çalışmaları doğrultusunda hazırlanarak Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine Türk Pediatri Kurumu Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, 474 yayın, 13 bin 475 atıfla girdi. Bilim insanları "Yaşam Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olmak üzere iki farklı kategoride listelendi. Prof. Dr. Kasapçopur, listenin her iki kategorisinde de yer aldı. Prof. Dr. Kasapçopur, çocuk hastalıklarında ve çocuk romatolojisi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

'NE YAPSAM ÜLKEME BORCUMU ÖDEYEMEM'

Prof. Dr. Kasapçopur duygularını şöyle paylaştı: "5'inci kez bu ödüle layık görüldüm. Bu güzel ülkeden yetişen bir bilim insanı olarak listenin her iki kategorisinde de yer almak bana yaşamımın en büyük bahtiyarlıklarından birini yaşattı. Ne yapsam ülkeme borcumu ödeyemem."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör