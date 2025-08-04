Çocukların kavgası silahlı çatışmaya döndü: 3’ü ağır 12 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi İskanevleri Mahallesi Karanfil 6 Caddesi'nde Çelik ve Seyyar ailesine mensup çocuklar kavga etti. Çocukların kavgası büyüyünce iki aile mensuplarıda katıldı.

Aile büyükleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönünce silahlar da karıştı. Sokak ortasında yaşananan silahlı silahlı çatışmada, çok sayıda kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.