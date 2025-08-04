Çocukların kavgası silahlı çatışmaya döndü: 3’ü ağır 12 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi İskanevleri Mahallesi Karanfil 6 Caddesi'nde Çelik ve Seyyar ailesine mensup çocuklar kavga etti. Çocukların kavgası büyüyünce iki aile mensuplarıda katıldı.
Aile büyükleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönünce silahlar da karıştı. Sokak ortasında yaşananan silahlı silahlı çatışmada, çok sayıda kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda, zırhlı polis ekibi ile sağlık görevlisi sevk edildi. Çatışmada 3'ü ağır 12 yaralı ambulanslarla özel ve devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, çatışmanın yaşandığı bölgeyi ablukaya alırken, olay yerinde çok sayıda mermi boş kovanı bulundu. Polis, yaralıların kaldırıldığı hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Yaralılardan, 3'ünün ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.