Çocukların kavgasına aileler karıştı! 1 ölü

Nizip ilçesinin Kıbrıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, çocuklar arasında başlayan kavgaya bir gün sonra aileler de dahil oldu. Sopaların ve silahların kullanıldığı olayda 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 30 yaşındaki Murat Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Y.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kavgada yaralanan diğer 4 kişi ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kavganın ardından mahallede ve hastanede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör