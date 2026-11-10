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Giriş Tarihi: 10.11.2026

Çocukların şakası 2 otomobili yaktı

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Semih BEKTAŞ Semih BEKTAŞ
Çocukların şakası 2 otomobili yaktı
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İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz çarşamba akşamı park halindeki midibüste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki hafif ticari araca sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturmada, olaya karıştıkları belirlenen A.A.Y. (11) ve O.B. (13) adlı iki çocuğun şakalaşmak amacıyla yangın çıkardıkları öğrenildi. Ramazan E.'nin (27) aracında yaklaşık 50 bin liralık hasar oluştu ancak şikayetçi olmadı. Veli G.'nin (69) aracında ise 500 bin liralık zarar bulunduğu ve şikayetçi olduğu bildirildi.
O.B'nin daha önce 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi. 11 yaşındaki A.A.Y., ceza sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle savcılık kararıyla serbest bırakılarak ailesine teslim edildi.

#İSTANBUL #KAĞITHANE
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Çocukların şakası 2 otomobili yaktı
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