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Giriş Tarihi: 29.4.2025 18:50

Çocukların silahla oyunu kanlı bitti: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 11 yaşındaki Ayat L., ve 13 yaşındaki ablası evde buldukları silahla oynamaya başladı. Daha sonra Ayat L.’nin ablasının elindeki silah ateş aldı. Kafasından vurulan talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Çocukların silahla oyunu kanlı bitti: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu Ayat L. (11) ve ablası (13) evde buldukları silahla oynamaya başladı. Silahla oynadıkları sırada Ayat L.'nin ablasının elindeki silah ateş aldı. Kafasından vurulan Ayat L. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. Çocuğun cenazesinin Tokluoğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

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Çocukların silahla oyunu kanlı bitti: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
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