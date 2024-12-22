Çocukların Zonguldak’ı

Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki törene Zonguldaklı öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törende öğrencilerin heyecanı doruk noktasındaydı. Öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Bakan Tunç "En büyük hazinemiz olan evlatlarımızı tebrik ediyor, bu güzel yarışmanın düzenlenmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi. Zonguldak İl Milli Eğitm Müdürlüğü, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kızılay Zonguldak Şubesi işbirliğiyle düzenlenen törene sponsor olan Romanya'daki iş insanı ve Zonguldakspor Onursal Başkanı Sabit Danış'a da Adalet Bakanı Tunç tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.