Çocuklarının gözü önünde annelerini katletmişti! Cahide Can’ın ölümünde yeni gelişme: O caninin oyununu adli tıp raporu bozdu!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 10 Aralık 2021'de yaşanan kan donduran olayda, 15 yıllık evli Sabri Can, kıskançlık nedeniyle eşi Cahide Can'la (31) tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen koca, evdeki pompalı tüfeği alarak yaşları 2 ile 11 arasında değişen 4 çocuğunun gözleri önünde eşine 6 el ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Annelerini kaybeden 4 küçük çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alınırken, kaçan katil zanlısı kısa sürede suç aletiyle yakalandı.
"BEN HZ. İSA'YIM, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"
Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Sabri Can, mahkeme heyeti karşısında ceza sorumluluğundan kaçmak için akılalmaz iddialarda bulundu. Yargılama boyunca dini söylemlerin arkasına sığınmaya çalışan Sabri Can, mahkemede "Ben İsa'yım, peygamberim. Devlet arşivleri araştırılsın, bunu size kanıtlayacağım. Fenerbahçe averajla şampiyon olacak, böyle çıkmazsa demek ki ben Hz. İsa değilim" gibi İfadeler kullandı.
ADLİ TIP KURUMU SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM DEDİ
Sanığın beyanlarına karşı mahkeme Adli Tıp Kurumundan rapor istedi. Gelen raporlarda, sanık Can'ın olay anında ve sonrasında cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisine yer verildi. Savunmasında haksız tahrik indirimi talep eden ve olayı hatırlamadığını belirterek çelişkili ifadeler veren sanığa mahkeme heyeti takdiri indirim uygulamadı. Cani koca, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah kullanımından ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY CEZAYI ONADI
Dosyaya ilişkin temyiz incelemesi yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Can'ın olay tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini ve alınan adli tıp raporlarında yeterli olduğunu değerlendirdi. Daire, sanığın olay sonrası pişmanlık ve üzüntü duymaması gerekçesiyle mahkemece herhangi bir indirim uygulanmamasında hukuka aykırılık bulmadı. Yargıtay böylece yerel mahkemenin verdiği hükmü oy birliğiyle onadı.