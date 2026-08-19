Çocuklarının gözü önünde annelerini katletmişti! Cahide Can’ın ölümünde yeni gelişme: O caninin oyununu adli tıp raporu bozdu!

"BEN HZ. İSA'YIM, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Sabri Can, mahkeme heyeti karşısında ceza sorumluluğundan kaçmak için akılalmaz iddialarda bulundu. Yargılama boyunca dini söylemlerin arkasına sığınmaya çalışan Sabri Can, mahkemede "Ben İsa'yım, peygamberim. Devlet arşivleri araştırılsın, bunu size kanıtlayacağım. Fenerbahçe averajla şampiyon olacak, böyle çıkmazsa demek ki ben Hz. İsa değilim" gibi İfadeler kullandı.