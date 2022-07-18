Haberler Yaşam Haberleri Coğrafya öğretmenliği taban puanları 2022: Coğrafya öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:47

Coğrafya öğretmenliği taban puanları 2022: Coğrafya öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Haziran ayında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aldıkları puan ile nereleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda Coğrafya öğretmenliği bölümünde okumak isteyenler, geleceğini şekillendirecek olan bu seçim için taban puanları araştırmasına çıktı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, Coğrafya öğretmenliği taban puanı üzerinde inceleme yapmaya başladı. İşte 2022 Coğrafya öğretmenliği taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları...

Coğrafya öğretmenliği taban puanları 2022: Coğrafya öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda Coğrafya öğretmeni olma hayalini kuran yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Üniversite tercihleri başlamadan önce okul araştırmalarına girişenler, bu bölümde eğitim almak için 2022 Coğrafya öğretmenliği taban puanları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Coğrafya öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklamasının ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 22.941
22.570
18.000
23.528		 383,10199
389,59215
383,74171
405,43885
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 24.160
28.149
24.900
31.512		 381,60305
383,63275
375,25048
395,63462
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 30.918
29.059
28.500
33.642		 374,14761
382,77311
371,42080
393,33232
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 38.442
41.870
43.400
44.904		 367,26259
372,23966
359,32454
382,36787
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 39.713
44.081
47.500
45.561		 366,24088
370,68172
356,64624
381,79397
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 49.705
55.176
53.100
45.645		 358,95000
363,73146
353,07618
381,72455
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 49.766
56.331
65.300
53.851		 358,90891
363,05109
346,48245
374,88028
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Coğrafya öğretmenliği taban puanları 2022: Coğrafya öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?
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