Coğrafya öğretmenliği taban puanları 2022: Coğrafya öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda Coğrafya öğretmeni olma hayalini kuran yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Üniversite tercihleri başlamadan önce okul araştırmalarına girişenler, bu bölümde eğitim almak için 2022 Coğrafya öğretmenliği taban puanları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Coğrafya öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklamasının ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
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Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|22.941
22.570
18.000
23.528
|383,10199
389,59215
383,74171
405,43885
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|24.160
28.149
24.900
31.512
|381,60305
383,63275
375,25048
395,63462
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|30.918
29.059
28.500
33.642
|374,14761
382,77311
371,42080
393,33232
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|38.442
41.870
43.400
44.904
|367,26259
372,23966
359,32454
382,36787
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|39.713
44.081
47.500
45.561
|366,24088
370,68172
356,64624
381,79397
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|49.705
55.176
53.100
45.645
|358,95000
363,73146
353,07618
381,72455
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|49.766
56.331
65.300
53.851
|358,90891
363,05109
346,48245
374,88028