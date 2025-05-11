Coğrafya tutkusu 80 ülke gezdirdi

"ASLA DÜNYAYI GEZMEKTEN KORKMAYIN"

Seyahate olan ilgisini hiç kaybetmeyen ve gezdiği yerleri keşfetmek için sıkı bir hazırlık süreci geçiren Fügen Dede, "20 yılda 80'in üzerinde ülkeye gittim. Bazılarına 10 kez gitmişliğim var. Nepal gibi. Yani doya doya gezdim," diyerek uzun yıllar boyunca dünyayı gezme tutkusunu dile getirdi. Dede, gezilerini planlarken seyahat acentesi kullanmadığını ve her ülkeye gitmeden önce kapsamlı araştırmalar yaptığını belirtti. "Öncesinde okudum, araştırdım, sıkı bir çalışmadan sonra rotamızı çizdik ve uyguladık," diye ekledi. Yabancı dil konusunda pek iyi değilim. İşimi görecek kadar İngilizcem ve çokça heyecanım var," diyen Dede, dil engelini aşmanın, cesaret ve heyecanla mümkün olduğunu vurguladı. Seyahati, dünyanın dört bir yanında insanlarla tanışmak ve kültürleri keşfetmek için bir fırsat olarak gören Dede, "Asla dünyayı gezmekten korkmayın. Bu ülkede yaşamış insanların, başka ülkelere gitmekten korkmaları kadar anlamsız bir şey yok" şeklinde konuştu. Dede, yaşadığı yolculukların ona birçok ilginç, hoş, tehlikeli, keyifli, şaşırtıcı ve inanılmaz anılar kazandırdığını belirtti.