Çoğu kişi bunu bilmiyor: 5 litrelik pet şişeyle balkonda 12 ay boyunca taze mahsul yetiştirin!

Balkonda turp yetiştirirken toprak seçimi önemli

Turp, yenilen kısmı toprak altında gelişen bir sebze olduğu için saksı ve toprak seçimi doğrudan önem taşıyor.

Köklerin rahatça büyüyebilmesi için gevşek yapılı, taş içermeyen ve fazla suyu kolayca süzebilen bir toprak tercih edilmesi gerekiyor.

Saksının da kök gelişimine uygun derinlikte olması önemli. Tohumların birbirine çok yakın ekilmemesi ve bitkilerin yeterli ışık alması, yetiştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken diğer noktalar arasında bulunuyor.