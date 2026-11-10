Çölün ortasında 2 bin yıldır gizleniyordu: Yapay zekanın tespitleri uzaylı teorilerini çöpe attırdı!

6. Günümüz ve Yapay Zeka Devrimi (2019 - Günümüz)

Son yıllarda Yamagata Üniversitesi ve IBM iş birliğiyle bölgede yüksek çözünürlüklü drone'lar ve yapay zeka algoritmaları kullanılıyor. Çöldeki aşınma nedeniyle insan gözünün fark edemediği silik hatları tespit eden yapay zeka, sadece 6 aylık saha taramasında 303 yeni figür bularak toplam figür sayısını 730'un üzerine çıkardı. Yani yapay zeka, insanlığın 80 yılda elde ettiği veriyi birkaç ay içinde ikiye katladı.

Çizgilerin Amacı Hakkında Bilinenleri Değiştirdi:

Yapay zekanın bulduğu yeni 303 figürün neredeyse tamamı küçük "kabartma" tipli figürlerdi (bıçak tutan insan figürleri, kurban sahneleri, evcil hayvanlar). Bu da bilim insanlarına devasa çizimlerin sadece gökyüzü veya tanrılar için değil, insanların yürüdüğü patikalardaki antik yön tabelaları ve ritüel işaretleri olduğunu kanıtladı.