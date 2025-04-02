ÇOMÜ’lü genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Okuducu'nun kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun solundaki çelik bariyere ve ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emir Can Okuducu'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ÇOMÜ Fen Fakültesi öğrencisi olan Okuducu'nun vefatı ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemiz Fen Fakültesinde eğitimini sürdürmekte olan öğrencimiz Emir Can Okuducu'yu elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ailesi olarak başımız sağ olsun. Öğrencimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.