Contemporary İstanbul’da su baskını rezaleti: Birçok eser zarar gördü!

GALERİ SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Su baskını nedeniyle sergilenen eserlerin kullanılamayacak hale geldiği ve bazı galeri sahiplerinin çaresizlikten ağladığı gözlendi. Su baskını sırasında ziyaretçilere bilet satışlarının devam etmesi ise tepkilere neden oldu. Öte yandan ziyaretçilerin su baskını olan alanlardan uzaklaştırılmadığı da gözlendi.