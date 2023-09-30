Contemporary İstanbul’da su baskını rezaleti: Birçok eser zarar gördü!

Yerli ve yabancı 69 sanat galerisinin katılımıyla Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen sanat fuarında İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle su baskını rezaleti yaşandı ve birçok galeriyi su bastı.
GALERİ SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Su baskını nedeniyle sergilenen eserlerin kullanılamayacak hale geldiği ve bazı galeri sahiplerinin çaresizlikten ağladığı gözlendi. Su baskını sırasında ziyaretçilere bilet satışlarının devam etmesi ise tepkilere neden oldu. Öte yandan ziyaretçilerin su baskını olan alanlardan uzaklaştırılmadığı da gözlendi.