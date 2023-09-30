Haberler Yaşam Haberleri Contemporary İstanbul'da su baskını rezaleti: Birçok eser zarar gördü!
Giriş Tarihi: 30.9.2023 14:46 Son Güncelleme: 30.9.2023 15:07

Contemporary İstanbul'da su baskını rezaleti: Birçok eser zarar gördü!

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseveri bir araya getiren Contemporary İstanbul'un 18. edisyonu, Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Yerli ve yabancı 69 sanat galerisinin katılımıyla gerçekleştirilen sanat fuarında su baskını rezaleti yaşandı. Contemporary İstanbul yönetiminin hiçbir zararı karşılamayacağını açıklaması ise sanat galerilerinin tepkilerine neden oldu.

Contemporary İstanbul’da su baskını rezaleti: Birçok eser zarar gördü!

Yerli ve yabancı 69 sanat galerisinin katılımıyla Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen sanat fuarında İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle su baskını rezaleti yaşandı ve birçok galeriyi su bastı.

GALERİ SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Su baskını nedeniyle sergilenen eserlerin kullanılamayacak hale geldiği ve bazı galeri sahiplerinin çaresizlikten ağladığı gözlendi. Su baskını sırasında ziyaretçilere bilet satışlarının devam etmesi ise tepkilere neden oldu. Öte yandan ziyaretçilerin su baskını olan alanlardan uzaklaştırılmadığı da gözlendi.

YÖNETİME TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Contemporary İstanbul yönetiminin hiçbir zararı karşılamayacağını açıklaması ise sanat galerisinin tepkilerine neden oldu. Su baskını yaşandığı andan itibaren hiçbir önlem almayan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Contemporary İstanbul'da su baskını rezaleti: Birçok eser zarar gördü!
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