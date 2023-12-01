COP 28’de Türkiye imzası: Türkiye Pavilyonu’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi

Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP 28) ana gündemini, küresel durum değerlendirmesi başta olmak üzere kayıp ve zarar fonu ve enerji dönüşümü başlıkları oluşturuyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Pavilyonu'nda başta Sıfır Atık olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan program kapsamında düzenlenen "Yeşil Gelecek İçin İklim Konuşmaları" etkinliğinde bir konuşma yaptı.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI STANDINA YOĞUN İLGİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, COP28 kapsamında Dubai Expo City'de stand açtı.İletişim Bakanlığının standında Türkiye'nin çevre, atık yönetimi, yenilenebilir enerji politikaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi konusunda yapılan çalışmalar tanıtıldı.Çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konusundaki faaliyetlerin yer aldığı videoların led ekranlarda gösterildiği standa katılımcılar büyük ilgi gösterdi.Standda İletişim Başkanlığının "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" ve "Yaşanabilir Bir Dünya için Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu" kitapları da farklı ülkelerden gelen katılımcılara dağıtıldı.



SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI İMZAYA AÇILDI



Standda ayrıca Emine Erdoğan öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi'ne bireysel katılımı sağlamak amacıyla ilki, BM 78. Genel Kurulu kapsamında uluslararası bireysel imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" da çevrim içi olarak imzaya açıldı.



Dubai'deki Expo alanını ziyaret eden katılımcılar "https://zerowastecommitment.com" internet sitesi üzerinden imzaya açılan iyi niyet beyanına imza atarak destek verdi. İmza atan katılımcılara online sertifika dağıtıldı.



Dubai Expo City'de 12 Aralık'a kadar sürecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28) kapsamında katılımcıların ziyaretine açık olacak stand, çevre konusunda Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma politikaları, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uluslararası kamuoyuna etkin bir şekilde duyurmayı amaçlıyor.