Çöp kamyonu dehşetinde kahreden detay: Meğer oğlunu ziyarete gidiyormuş...

Kazadan sonra büyük bir yıkım yaşadığını belirten oğlu Soner Tan, şunları söyledi:



"Annem bizim için hem anneydi hem de babaydı. Çok emek verdi, çok mücadele etti. Onu kaybetmek bizim için sadece bir anneden değil, candan bir parçayı kaybetmek gibi oldu. İlk kez onsuz bir bayram geçireceğiz ve bu düşünce bile dayanılmaz. Biz artık psikolojik olarak çok kötü durumdayız. Şoförün ihmali yüzünden annemi kaybettik, onun cezasını çekmesini istiyoruz."