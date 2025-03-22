Çöp kamyonu dehşetinde kahreden detay: Meğer oğlunu ziyarete gidiyormuş...

Kaza, 7 Şubat sabahı saat 09.30 sıralarında Yavuzselim Mahallesi 1. Okul Caddesi'nde meydana geldi. M.B. idaresindeki 16 BCT plakalı çöp kamyonu, çöpleri topladıktan sonra geri manevra yaparken, arkasında bulunan Nuriye Tan'ı fark etmeyerek ezdi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar sürücüyü uyararak durmasını sağladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dört çocuk annesi Nuriye Tan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
ACILI OĞUL KONUŞTU: "ADALET YERİNİ BULSUN"
Kazanın ardından sürücü M.B. gözaltına alındı ve ifadesinin ardından tutuklandı. Ancak 8 Nisan'da görülecek duruşma öncesinde Tan ailesi, sürücünün serbest kalabileceği endişesini taşıyor.
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Kazadan sonra büyük bir yıkım yaşadığını belirten oğlu Soner Tan, şunları söyledi:
"Annem bizim için hem anneydi hem de babaydı. Çok emek verdi, çok mücadele etti. Onu kaybetmek bizim için sadece bir anneden değil, candan bir parçayı kaybetmek gibi oldu. İlk kez onsuz bir bayram geçireceğiz ve bu düşünce bile dayanılmaz. Biz artık psikolojik olarak çok kötü durumdayız. Şoförün ihmali yüzünden annemi kaybettik, onun cezasını çekmesini istiyoruz."
"SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİYORUZ"
Soner Tan, geçmiş kazalarda sanıkların yalan beyanlarla ceza almaktan kurtulmaya çalıştığını belirterek, bu davada da benzer bir durum yaşanmasından endişe ettiğini söyledi:
"Bu tür olaylarda sorumlular genellikle 'görmedim, fark etmedim' diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyor. Ancak bizim elimizde kamera kayıtları var. Annemizin ölümüne sebep olan sürücünün cezasız kalmasını istemiyoruz. Türkiye'de trafik kazalarındaki cezalar genellikle hafif oluyor, biz bunun değişmesini ve sürücünün tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz."
DURUŞMA 8 NİSAN'DA
Kazayla ilgili adli soruşturma devam ederken, 8 Nisan'da görülecek olan ikinci duruşmada sürücünün tutukluluk durumuna karar verilecek. Tan ailesi, adaletin yerini bulmasını ve sanığın cezasını çekmesini istiyor.