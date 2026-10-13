Çöp kamyonu faciasında skandallar zinciri

Çanakkale Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde sabah, alışveriş için dışarıya çıkan bir vatandaş, yol ortasında yaşlı bir kadının hareketsiz şekilde yattığını fark ederek olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, hayatını kaybeden kişinin 69 yaşındaki Ayşe Kır olduğu belirlendi. Kır'ı öldüren aracın tespiti için soruşturma başlatıldı.

İhbar hattına düşen gizemli bir telefon Ayşe Kır'ı belediyeye ait bir çöp kamyonunun ezdiğini söyleyip plaka vermesi üzerine polis ekipleri taşeron temizlik şirketi şoförü İbrahim Z.'yi, çalışan Adem Ö. ve Yiğit D. ile birlikte gözaltına aldı. Kazadaki asıl skandal ise çöp kamyonundaki güvenlik sensörlerinin söktülmesi. Diğer taraftan Belediye Temizlik İşleri Müdürü Burak Selçuk, kuzeni S.S.'yi şirkete proje yöneticisi yaparken, kamyon şoförü eniştesi H.K.'yi de vardiya amiri yaptırmış.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör