Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu seyir halindeyken motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.