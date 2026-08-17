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Giriş Tarihi: 17.08.2026 00:23

Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu seyir halindeyken motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AKÇAKALE #ŞANLIURFA

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Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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