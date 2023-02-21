Haberler Yaşam Haberleri Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 21.2.2023 15:20 Son Güncelleme: 21.2.2023 16:08

Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, belediye temizlik görevlisi ağır yaralandı.

KAMİL CÖMERTLER
Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Bozyazı'nın Kaledibi Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde Süleyman Ünsal yönetimindeki motosiklet, çöp konteynerini almak için yolun kenarında duran belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsüyle birlikte çöp kamyonunun arkasında bulunan belediye çalışanı İzzet Şenses ağır yaralandı.

Yaralılardan Süleyman Ünsal, ambulansla kaldırıldığı Alanya'da özel bir hastanede hayatını kaybederken, Mersin'e sevk edilen İzzet Şenses'in ise kritik süreci atlamadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
CHP'li Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' olarak ağırlamıştı! Gerçek ortaya çıktı: Freedom Jacob Ceasar kimdir
Son dakika! Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
TKP’yi başörtüsünden vurmak
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor?
Son dakika | Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Normale dönmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA