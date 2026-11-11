Çöp kovasındaki kötü kokuyu bitiren yöntem! Birkaç malzeme yeterli oluyor

Çöp kovasını düzenli olarak boşaltmak ve temizlemek kötü kokuları önlemek için her zaman yeterli olmayabiliyor. Özellikle kovanın dibinde biriken nem ve kalıntılar, mutfağa yayılan rahatsız edici kokuların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. İşte bu soruna karşı uygulayabileceğiniz pratik temizlik önerileri…