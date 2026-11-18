COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye Çocuk ve Gençlik Pavilyonu'nda konuşan Down Sendromlu Robert Cem Osborn'un görüntülerini "Kimseyi geride bırakmadan" notuyla paylaştı. Osborn ise dünyaya seslenerek "Bize destek verin. Bizi dinleyin benim de sesim var. Benim de fikrim var" sözlerini kullandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen BM İklim Zirvesi COP31, 196 ülkeden gelen gençleri, çocukları, kadınları ve engellileri ön planda tutan bir çok etkinliğe imza atıyor.

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