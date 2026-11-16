COP31 alanında 5 günde 100 ton katı atık ayrıştırıldı!

Antalya'daki COP31 Alanı'nın her metrekaresinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi dünyaya örnek oluyor. COP31'in yapıldığı Mavi ve Yeşil Bölge'de sadece ilk 5 günlük süreçte yaklaşık 100 ton atık toplandı. Toplanan atığın yüzde 80'i geri dönüşüm atığı, yüzde 20'si ise diğer atık olarak ayrıldı. Alan içindeki restoranlarda kullanılan yağlar da toplanıp lisanslı geri dönüşüm merkezine gönderiliyor ve yine alan içindeki jeneratörlerde biyodizel yakıt olarak kullanılıyor. Organik atıklar ise kompost gübre ile mamaya dönüştürülüyor.

İLK DEFA SIFIR ATIK UYGULAMASI COP ALANI İÇERİSİNDE YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Daire Başkanı ve COP31 Mekan İşleri Sorumlusu Mahmut Erdaş, "Bizi diğer COP'lardan ayıran en büyük özellik, ilk defa Sıfır Atık uygulamasının bir COP alanı içerisinde yapılması. Bu bizim için bir ilk oluyor" dedi. Mavi Bölge ile Yeşil Bölge'de atık getirme merkezleri olduğunu belirten Erdaş, "Bu atık getirme merkezlerinde hem kompost ünitelerimiz, aynı zamanda mutfaklardan çıkan, küvetlerde kalan atık yemeklerin gıda israfını engellemek adına kullandığımız hayvan kompost mama üniteleri. Burada bizim Mavi Bölge'de ve Yeşil Bölge'de toplam 600 adet iç mekan ve dış mekan atık ünitelerimiz, kumbaralarımız mevcut. Yine atık getirme merkezlerimizde ise 770 litre kapasiteye sahip atık konteynerlerimiz ve muhafazalarımız mevcut" dedi.

ATIK YAĞLAR, JENERATÖRLERE BİYODİZEL YAKIT OLUYOR

COP31 Mekan İşleri Sorumlusu Erdaş, cam, plastik, metal, kağıt, kompozit ve organik atıkların kaynağında ayrıştırıldığını, alandaki atık merkezindeki işlemlerin ardından geri dönüşüm firmalarına gönderildiğini, evsel atıkların ise belediye bertaraf tesislerine taşındığını anlattı. Erdaş, "Atık yağlarımız yine lisanslı firmamız tarafından toplanmakta ve şu an alan içerisindeki enerji ihtiyacımız biyodizel yakıtlı jeneratörler tarafından karşılanmakta. Buradaki lisanslı firma tarafından alınıp biyodizel yakıta çevrilerek alan içerisinde de yine yakıt olarak kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

COP31 ALANI SIFIR ATIK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI

COP31 alanındaki Sıfır Atık uygulamasıyla ilgili sayısal verileri paylaşan Erdaş, "Bugüne kadar 100 tona yakın atık toplandı. Yüzde 80'i sıfır atık kapsamında ilgili geri dönüşüm firmalarına gönderildi, yüzde 20'lik kısmı da belediyelerin bertaraf tesislerine gönderildi" dedi. Erdaş, katı atık yönetimi konusunda olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "İnsanları heyecanlandırıyor ve tüm dünya üzerinde bir farkındalık oluşturdu. Şu an 196 ülkeden gelen ziyaretçilerimiz var, gençlerimiz var, çocuklarımız var. Bizim temel amacımız, burada bu farkındalığı oluşturmak ve bir sonraki COP'a da miras olarak aktarmak. COP31 organizasyonu başlamadan önce alanda yürütmüş olduğumuz faaliyetler kapsamında yine COP31 alanına Sıfır Atık belgesini almaya hak kazandık. Bu da bizim için onur verici bir durum" dedi.

ÇÖPLER ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA TOPLANIYOR

COP31'in iç ve dış mekanlardaki atıklar, Mavi ve Yeşil bölgelerin kapanmasından sonra temizlik ekipleri tarafından gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında özel elektrikli araçlarla toplanıyor. Toplanan organik atıklar, kompost gübre ve sokak hayvanlarına mama olarak işleniyor. Sadece ilk 5 günlük süreçte toplam 1,5 ton organik ürün elde edildi. Reaktör kazanı içerisinde yer alan ısıtıcı sistemler sayesinde, herhangi bir bakteri veya enzim kullanılmadan kompost üretimi yapılıyor. Tüketilen gıdalardan kalan yemek atıkları da işlenerek hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor. COP31 Katı Atık Merkez görevlisi Efe Öztürkan sistemi şöyle tanıttı: COP31 alanından elde edilen atıkları burada biz gübre haline getiriyoruz. Burada çok aşamalı işlemlerden geçiyorlar ve bu işlemlerin sonucunda, özellikle tarım arazilerine ve ağaçlara olmak üzere dağıtıma götürüyoruz. Organik atıklar ayrıca sokak hayvanları için kedi köpek maması haline getiriliyor" dedi.