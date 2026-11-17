Antalya
'nın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, sıfır atık yönetiminde örnek oldu. Zirvenin yapıldığı 1100 dönümlük alanda toplanan katı ve organik atıklar, geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. COP31'in iç ve dış mekânlardaki atıklar, Mavi ve Yeşil bölgelerin kapanmasından sonra temizlik ekipleri tarafından özel elektrikli araçlarla toplanıyor. Toplanan atıklar, kompost gübre ve sokak hayvanlarına mama olarak işleniyor. Sadece ilk 5 günlük süreçte 1.5 ton organik ürün elde edildi. Reaktör kazanı içerisinde yer alan ısıtıcı sistemler ile kompost üretimi yapılıyor. Gıda atıkları da işlenerek hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor.