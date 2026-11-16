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Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:57

COP31 Alanı'nda 5 günde 100 tona yakın katı atık ayrıştırıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Mavi ve Yeşil Bölge'de ilk 5 günlük süreçte yaklaşık 100 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

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COP31 Alanı’nda 5 günde 100 tona yakın katı atık ayrıştırıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca COP31 Alanı'nda kurulan sıfır atık yönetim sistemi dünyaya örnek oluyor.

COP31'in iç ve dış mekanlarındaki atıklar, Mavi ve Yeşil bölgelerin kullanıma kapanmasından sonra temizlik ekipleri tarafından 22.00-06.00 saatlerinde özel elektrikli araçlarla toplanıyor.

Bu kapsamda, Mavi ve Yeşil bölgelerde ilk 5 günlük süreçte yaklaşık 100 ton atık toplandı. Toplanan atığın yüzde 80'i geri dönüşüm atığı, yüzde 20'si ise diğer atık olarak ayrıldı.

Alan içindeki restoranlarda kullanılan yağlar da toplanıp lisanslı geri dönüşüm merkezine gönderiliyor ve yine alan içindeki jeneratörlerde biyodizel yakıt olarak kullanılıyor.

Reaktör kazanı içinde yer alan ısıtıcı sistemler sayesinde, herhangi bir bakteri veya enzim kullanılmadan kompost üretimi yapılıyor. Yemek atıkları da işlenerek hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde ilk 5 günlük süreçte toplam 1,5 ton organik ürün elde edildi.

#TÜRKİYE #ANTALYA
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COP31 Alanı'nda 5 günde 100 tona yakın katı atık ayrıştırıldı
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