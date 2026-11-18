Konferans için farklı ülkelerden Antalya'ya gelen katılımcılar, gündüz saatlerinde toplantı ve etkinlikleri takip ediyor. Programlarının ardından şehir merkezinde vakit geçiren yabancı konuklar, akşam saatlerinde özellikle tarihi Kaleiçi ile Atatürk Caddesi, Işıklar, Hadrian Kapısı olarak da bilinen Üç Kapılar ve Saat Kulesi çevresinde yoğunluk oluşturuyor.

Turizm sezonunun yavaşladığı kasım ayında artan ziyaretçi sayısı, bölgedeki yeme-içme işletmelerinin yanı sıra büfeler, küçük esnaf ve taksicilerin işlerine de yansıdı. Kaleiçi ve çevresindeki hediyelik eşya mağazalarına giren ziyaretçiler, Antalya ve Türkiye'yi simgeleyen ürünlere ilgi gösteriyor.

COP31 katılımcılarının konaklama tesisleri dışındaki harcamaları, konferansın oluşturduğu ekonomik hareketliliğin farklı sektörlere yayılmasını sağladı. Kasım ayında oluşan yoğunluk, Antalya'nın deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra uluslararası kongre ve organizasyonlara ev sahipliği yapmasının kent ekonomisine sezon dışında sağlayabileceği katkıyı da ortaya koydu.