COP31 Başkanı Kurum, ‘Antalya’da Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformunu’ tanıttı

COP31 Başkanı kurum, yerel yönetimlerin iklim dirençli ve çevre dostu şehirler oluşturmasına finans katkısı sağlayacak platformla ilgili, "COP31 Başkanlığı olarak arzumuz Antalya'da uygulamaya dönüşen iş birliklerini finanse edilen projeler ve insanların hayatına ulaşan sonuçlar ortaya koymaktır. Antalya'yı küresel iklim uygulamaları başkenti yapmaktır. Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nun bu anlayışın güçlü ve kalıcı örneklerinden biri olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Asya Kalkınma Bankası ile imzalanan 150 milyon avroluk yenilenebilir enerji projesini de bugün ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Kurum, "Hatay, Malatya, İstanbul Bağcılar, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de toplam 186 megawatt gücünde güneş ve rüzgar enerji santrallerinin kurulmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarla yaklaşık 320 milyon kilovat saat temiz enerji üretilecek. Bu çok önemli. Biz niye temiz enerji olsun, elektrifikasyonu yakalayalım diye… İşte bunun için diyoruz. Ne elde edeceğiz? Sadece şu anlattığım proje kapsamında 120 bin ton sera gazı emisyonunun önüne geçilecek ve yaklaşık 150 bin haneye de bu kapsamda elektrik tüketimine karşılık enerji üretilmiş olacak. Tabi çevresel faydanın yaklaşık 6 milyon ağaca eşdeğer olması ve aynı zamanda yaklaşık 800 milyon litre su tasarrufu sağlamasını ön görüyoruz" diye konuştu.