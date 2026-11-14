COP31 Başkanı Kurum gençler ve çocuklarla bir araya geldi

İklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisini UNICEF'in yayımladığı raporla anlatan COP31 Başkanı Kurum, "Dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. 2025 yılında iklim kaynaklı olaylar 171 milyondan fazla öğrencinin eğitimini aksattı. Her rakamın arkasında yarım kalan bir ders, ertelenen bir hayal, çocuğunu geleceği için kaygılanan bir anne, bir baba var" dedi. Gazze'de yaşanan insani dramın çocukların hayatında bıraktığı derin izlere dikkat çeken Kurum, "Antalya'da Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz. Gazze'de her çocuğun yaşama, öğrenme, oynama ve güven içinde büyüme hakkını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"TERAZİNİN DENGESİNİ HEP BİRLİKTE KURMAK DURUMUNDAYIZ"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya'nın COP31 Müzakereler Başkanı İcra Direktörü Kushla Munro ve Etiyopya Maliye Bakanı ve Başmüzakereci Fitsum Assefa gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan COP31 Başkanı Kurum, dünyada bilim ve teknolojinin ilerlemesine rağmen temiz su, güvenli eğitim ortamı ve temel sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan çocuklar olduğuna dikkat çekerek, "Bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor, insanlığın imkanları büyüyor. Fakat dünyanın bir yanında refah yükselirken başka yanında çocuklar; temiz dünya, güvenli bir okula, temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekiyor. Terazinin bir kefesinde refah büyürken diğerinde yoksulluk ağırlaşıyorsa bir yerde adaletsizlik var demektir. Terazinin bu anlamda dengesini hep birlikte kurmak durumundayız. Bu adaletsizliğe dur demek, daha adil bir dünyayı kurmak hepimizin ortak görevidir" dedi.

"GELECEĞİ İÇİN KAYGILANAN BİR ANNE VAR"

UNICEF'in iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisini içeren rapordan bahseden COP31 Başkanı Kurum, "UNICEF'in verileri, bu rapora göre dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. 2025 yılında iklim kaynaklı olaylar 171 milyondan fazla öğrencinin eğitimini aksattı. Her rakamın arkasında yarım kalan bir ders, ertelenen bir hayal, çocuğunu geleceği için kaygılanan bir anne, bir baba var. İklim krizi çocukların sağlığını, eğitimini ve güvenli yaşam koşullarını aynı anda etkiliyor. Okulun kapısı kapanan, evinin bulunduğu bölgeyi terk etmek zorunda kalan bir çocuk bu yükü yıllarca taşıyabiliyordu. Bu sebeple dayanıklılığa yaptığımız her yatırım bir çocuğun hayatına yeniden tutunmasına yardımcı olur. Çocukların geleceğini korumak için dayanıklılığı bir tercih değil, temel bir sorumluluk olarak görmeliyiz" diye konuştu.

"İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINA SESLENİYOR"

Çocukların karşılaştığı acıların sadece iklim felaketleriyle de sınırlı kalmadığına dikkat çeken COP31 Başkanı Kurum, "Savaşlar, yoksulluk ve zorunlu göçlerle onların hayatında derin izler bırakıyor. Antalya'da Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz. Bir çocuğun sevdiklerini kaybetmesi, yuvasından uzak düşmesi, okula gidememesi insanlığın ortak vicdanına sesleniyor. Gazze'de her çocuğun yaşama, öğrenme, oynama ve güven içinde büyüme hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

"ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKKINDA GÜÇLENDİRİYOR

COP31 Başkanı Kurum, toplantının odağında "2035 yılına kadar 35 küresel elektrifikasyon taahhüttü" bulunduğunu belirterek, amacını şu sözlerle anlattı: Bu gönüllü girişimde elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilebilir kaynakların yaygınlaşması, dayanıklı şebekeler, enerji depolama ve finansmana erişim bu hedefin temel dayanakları. Ama hedefimizin gerçek değerini çocuklarımızın hayatında oluşturduğu değişim gösterecek. Bir okulda ışıkların yanması, dersin devam etmesi demektir. Bir hastanede güvenilir elektrik aşıların korunması ve tıbbi cihazların çalışması demektir. Çocuklarımız için iklim dayanıklılığını işte bu somut güvencelerle büyütebiliriz. Enerji dönüşümünü çocukların yaşam hakkında güçlendiren bir dönüşüme çevirmek zorundayız. Finansmanı, teknolojiyi ve yatırımı da en fazla ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmalıyız. Özellikle kırılgan topluluklardaki okulların sağlık tesislerinin ve su sistemlerinin güçlenmesini öncelik haline getirmeliyiz. Çünkü kaynakları doğru yere ulaştırmadan dayanıklı ve adil bir gelecek kuramayız.

COP31 BAŞKANI KURUM, ÇOCUKLARI YEŞİL BÖLGE'YE DAVET ETTİ

Toplantıda ortaya çıkan görüşlerin rapor haline dönüşmesi ve verilen sözlerin takip edilmesi gerektiğinin altını çizen COP31 Başkanı Kurum, 2027'de COP'a ev sahipliği yapacak Etiyopya'yı bu ortak çalışmayı COP32'ye taşımaya davet etti. Okulları ara tatile giren çocukları Yeşil Bölge'ye davet eden COP31 Başkanı Kurum, "Buraya gelirseniz Gençlik ve Bilim Akademimizde Antarktika'nın dünyasını keşfedebilir, İklim Okulumuzda yağmur suyunun nasıl toplandığını uygulayarak görebilirsiniz. İklim Kütüphanemizde yeni fikirlerle tanışabilir, Çocuk Adası'nda Kızılay ekiplerimizin hazırladığı oyunlarla afetlere karşı neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Gelin, sorun, deneyin, öğrenin. Tatilinize çok güzel hatıralar edinin. Arkadaşlarınızı yanına alın, bilimle, doğayla ve birliğinizle buluşun" ifadelerini kullandı.

"HER ÇOCUĞUN GÜVENLE BÜYÜDÜĞÜ DÜNYA İÇİN OMUZ OMUZA ÇALIŞALIM"

COP31 Başkanı Kurum, konuşmasının sonunda hükümetlere de çağrıda bulundu: Hükümetleri çocukların ihtiyaçlarını iklim ve enerji planlarında önceliklendirmeye davet ediyoruz. Finans kuruluşlarını, özel sektörü ve uluslararası ortaklarımızı, temel hizmetlere ve gençlerin eğitimine yatırım yapmaya çağırıyorum. Unutmayalım, yeryüzü bize emanet. Bu emaneti koruyacak bilgimiz, imkanımız ve birlikte çalışma irademiz var. Şimdi bunları çocuklarımızın güvenine dair olacak işlere dönüştürelim. Her çocuğun güvenle büyüdüğü, her gencin hayallerini gerçekleştirebildiği bir dünya için omuz omuza çalışalım. Gelecek kuşaklara bırakacağımız en değerli miras, hayata geçireceğimiz adil, güvenli ve dayanıklı bir dünya olacaktır.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör