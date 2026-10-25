COP31 için Brezilya’dan Türkiye’ye pedal çevirdiler

Ulaşım kaynaklı karbon emisyonunun azaltılmasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkati çekmek amacıyla Brezilya
'dan yola çıkan "The COP31 Bike Ride" ekibi, Ankara
'ya ulaştı. 9 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) düzenleneceği Antalya
'ya gidevek grup hazırladıkları niyet mektuplarını da COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
'a teslim edecek. Grup okulların, toplu taşıma merkezlerinin, yerel dükkanların ve yeşil alanların yakınında bisiklet ve yaya için ayrılmış alanların yaygınlaştırılmasını istiyor.