COP31 için yerli çevre dostu poşet

Türkiye'de ilk biyoplastik üretimini gerçekleştiren ve biyoplastik üretiminde ham madde entegrasyonuna sahip tek firma olan Sunar NP, COP31'e Ayni Hizmet Sağlayıcısı olarak destek veriyor. Mısır nişastasından geliştirdiği biyobozunur ürünlerle konferansın atık yönetimi süreçlerine katkı sunan şirket, atık ve gıda taşıma poşetleri sağlıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen BM 31. Taraflar Konferansı COP31'de taahhütlerin ötesine geçerek sahada doğrulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir uygulamalara ivme kazandırması hedefleniyor. Bu yaklaşımın sahadaki somut örneklerinden birinin konferansa Ayni Hizmet Sağlayıcısı olarak verdikleri destek olduğunu belirten Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, "COP31'de biyobozunur ürünlerimizin doğrudan kullanılacak olması, geliştirdiğimiz teknolojinin somut bir uygulama alanında karşılık bulması açısından önemli.Biyobozunur malzemelerin gerçek kullanım alanlarındaki potansiyelini görünür kılıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin tarımsal kaynaklarını ileri teknolojiyle buluşturan üretim kapasitesini de gözler önüne seriyoruz" dedi.

DOĞADA ÇÖZÜNÜYOR

Sunar NP'nin ürettiği ham maddeler; alışveriş ve kargo poşetlerinden atık torbalarına, gıda ambalajlarından tek kullanımlık çatal ve kaşıklara, pipetlerden tarımsal örtü filmlerine ve 3D yazıcı filamentlerine kadar farklı ürünlerin üretiminde kullanılabiliyor. Sunar NP'nin yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği nişasta biyobozunur ürünleri, 180 gün içinde biyolojik olarak çözünebiliyor ve doğada mikroplastik oluşumuna yol açmıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör