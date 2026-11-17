Tarımın başkenti Antalya'da COP31 kapsamında önemli bir mutabakata imza atıldı. COP31 alanındaki Antalya Evi'nde gerçekleşen imza törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Tarım Konseyi İcra Kurulu Başkanı Ali Çandır, ticaret odası, meslek odası ve sektör temsilcileri katıldı. Vali Şahin, Başkan Vekili Özdemir ve Tarım Konseyi Başkanı Çandır'ın imza attığı mutabakat kapsamında taraflar; su kaynakları yönetimi, bitkisel üretim ve sürdürülebilir üretim, hayvancılık, arıcılık ve su ürünleri, akıllı tarım başta olmak üzere 31 politika ve uygulama alanında iş birliğini geliştirecek.

ANTALYA TARIMI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

İklim Dayanıklı Tarım İçin Antalya Mutabakatı imza töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, dünyanın sayılı üretim alanlarından biri olan bu stratejik sektörde yeni düzene hazırlık çağrısı yaptı. Konuşmasında geleneksel yöntemler ile çiftçilik yapılmayacağı belirten Vali Şahin şu sözlere yer verdi: "İklim değişikliğinin birinci derecede etki ettiği sektör olan tarım sektöründe de yeni düzene, yeni normale hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için artık eski usul tarım yöntemleriyle devam edebilme şansımız kalmadı.

Artık yeni sözler yeni uygulama yöntemleri tespit etmeli ve bunları uygulamalıyız. Bu su yönetiminden tohum kullanımına yeni tip seralardan yağmur hasadına atık yönetimine kadar çok geniş çaplı bir uygulamayı beraberinde getiriyor. Bu mutabakatla Antalya çiftçileri Antalya'da tarım konusundaki bileşenler tarım konusundaki paydaşlar şunu ifade ediyorlar. Biz iklim değişikliğinin bize getirdiği yeni tarım yöntemlerine hazırlıklıyız. Bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi. Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır da Antalya tarımının iklimle mücadelesinde önemli ir yol haritası olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.