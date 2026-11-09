COP31, sıfır atık için yeni bir dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi, geri kazanılan 90 milyon ton atıkla ülke ekonomisine bugüne kadar 365 milyar liralık katkı sağladı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, hem Sıfır Atık Hareketi hem COP31 Zirvesi hem de atılacak adımlara yönelik önemli bilgiler paylaştı. Ağırbaş'ın açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı:

193 ÜLKEYE YAYILDI

Sıfır Atık Hareketi, bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir çevre yaklaşımına dönüştü. Sıfır Atık Hareketi'nin yerelden küresele uzanan deneyimi, farklı aktörlerin ortak hedefler etrafında buluşabildiğini ortaya koyuyor. COP31'in de ülkeleri, yerel yönetimleri, özel sektörü, akademiyi ve sivil toplumu ortak sorumluluk etrafında buluşturarak iklim hedeflerini somut adımlara dönüştüren bir zirve olmasını hedefliyoruz.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

COP31, Sıfır Atık Hareketi açısından çok önemli bir dönüm noktası olacak. Hedefimiz, bu birikimi COP31 aracılığıyla daha geniş bir uluslararası iş birliğine dönüştürmek ve Sıfır Atık yaklaşımının ülkelerin çevre ve iklim politikalarında daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlamak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

İkili görüşmelerimizde de Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, yerel çözümlerin küresel ölçekte uygulanabilir hâle getirilmesi, iklim finansmanına erişim ve dezavantajlı toplumların iklim eylemine katılımı öncelikli başlıklarımız arasında yer alacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda vurguladığı iklim adaleti yaklaşımını bu görüşmelerin temel eksenlerinden biri olarak görüyoruz.

11 KASIM'IN ÖNEMİ

11 Kasım 2026, COP31'in en anlamlı günlerinden biri olacak. Dünya Liderler Zirvesi'nin ilk gününe denk gelen bu tarih, COP31 programında Sıfır Atık temasıyla ele alınacak. Bu fırsatı, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, atık oluşumunun önlenmesi gibi alanlarda uluslararası iş birliğini güçlendirmek için değerlendireceğiz.

150'YE YAKIN OTURUM

Resmî müzakere alanı olan Mavi Bölge'de Sıfır Atık Pavilyonu aracılığıyla uluslararası karar alıcıları, uzmanları ve paydaşları bir araya getirirken, halka açık Yeşil Bölge'de düzenlenecek paneller ve etkinliklerle Sıfır Atık yaklaşımını daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Programımız kapsamında 150'ye yakın oturum ve panelin yanı sıra Sıfır Atık Müze, Sıfır Atık Mutfak ve Sıfır Atık Hub'ı gibi farklı deneyim ve etkileşim alanları oluşturacağız. Türkiye'nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde dünyaya taşıdığı Sıfır Atık Hareketi'nin birikimini bu süreçte uluslararası paydaşlarla buluşturmayı hedefliyoruz.