COP31’de filmler yarıştı! Filistinli yönetmene ’Dayanışma Ruhu’ ödülü verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile COP31 Türkiye iş birliğinde düzenlenen yarışma kapsamında bugün 14 Kasım'da finalist filmler gösterildi, sinema atölyeleri ve söyleşiler yapıldı. Ödül töreni Nurol Holding Kongre Merkezi Gazze Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Geceyi oyuncular Cem Davran ve Ekin Olcayto sundu.

EN İYİ KISA FİLM ÖDÜLÜ BOZİC'İN

En İyi Kısa Film Ödülü'nü "Common Pear" ile Gregor Bozic aldı. İkincilik ödülü "Bit by Bit" filmiyle Myanmar'dan Theingi Win Tin'e, üçüncülük ödülü "Sikoqqinngisaannassooq" filmiyle Norveç'ten Adam Sebire'ye verildi. Jüri Özel Ödülü'nü "The Spark" filmiyle Türk yönetmen Orhan Dede kazandı. Filistinli yönetmen Darin J. Sallam'a da "Dayanışma Ruhu ödülü" verildi. Dereceye giren sinemacılara özel tasarım caretta caretta heykelcikleri takdim edildi. Heykelcikler, sürdürülebilirlik vurgusuyla endüstriyel atıklardan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi.

"İNSANLARA SANAT ESERİYLE ULAŞABİLİRSİNİZ"

Gecede sanatçı Hülya Koçyiğit'e Onur Ödülü verildi. Koçyiğit, "İzin verirseniz ülkemle, devletimle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla tüm Bakanlık çalışanlarını kutlamak istiyorum. Çünkü söylenecek sözümüz varsa bunu en iyi dile getirecek olan sanattır. İnsanlara bir sanat eseriyle çok daha etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu önemli iklim organizasyonunun içine sinemanın dahil edilmesi beni çok çok duygulandırdı. Çok da mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"ONU NASIL KORUYACAĞIMIZDAN BAHSEDİYORUZ"

Birincilik ödülünü alan Bozic, "Jürinin filmin genel kalitesinden ziyade önemini takdir etmesinden ötürü çok mutlu oldum. Çünkü burada aslında doğadan ve onu nasıl koruyacağımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bulunabildiğimiz ve emeğimiz bu kadar övgü aldığı için son derece mutlu oldum" dedi.

"FİLMİ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE YAPTIK"

Üçüncülük ödülünün sahibi Adam Sebire ise filmini Grönlandlı çocuklarla birlikte yaptığını belirterek, "Benim filmim özellikle Grönland'ın çocuklarından geliyor, filmi birlikte yaptık. Bu çocukların deniz buzu üzerinde bir geleceğe sahip olabilmeleri adına toplumumuzda yapılması gereken değişikliklerle bizzat ilgilenen bir izleyici kitlesinin filmi burada izlemesi çok ama çok önemli." Sebire, yarışmayı düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da teşekkür ederek, "Onur duydum; Bakanlığın bu yarışmayı düzenlemiş olmasından ötürü gerçekten minnettarım. Çünkü iklim değişikliğine dair gerçek bir his edinebilmek için en ön safta yer alan, bundan doğrudan etkilenen insanları dinlemek gerekiyor. Biz de bu gece tam olarak bunu dinledik." ifadelerini kullandı.

279 FİLM BAŞVURDU, 10'U FİNALE KALDI

Kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışmaya dünyanın dört bir yanından 279 film başvurdu. En çok başvuru 75 filmle Türkiye'den geldi. Hindistan'dan 20, Fransa ve ABD'den 13'er, Kanada'dan 9, İtalya'dan 8, Almanya ve İngiltere'den 7'şer film yarışmaya katıldı. Sri Lanka, Güney Kore, Portekiz ve Çin'den yönetmenler de iklim krizine dikkat çeken filmleriyle başvuranlar arasındaydı. Yarışmaya yalnızca son üç yılda çekilen filmler kabul edildi. Başvuruları değerlendiren ön jüri 10 filmi finale taşıdı. Finalist filmler Türkiye, Almanya, Myanmar, Slovenya, Tunus, Kanada-İran, İspanya, Norveç, Rusya ve Tayland olmak üzere on ayrı coğrafyadan geldi.

SİNEMANIN GÜÇLÜ İSİMLERİ JÜRİDE

Finalist filmleri, yönetmen Derviş Zaim'in başkanlık ettiği ana jüri değerlendirdi. Jüride oyuncular Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ile "Farha" filmiyle dünyaca tanınan Filistinli yönetmen Darin J. Sallam yer aldı.

"YELPAZENİN GENİŞ OLMASI BENİ MUTLU ETTİ"

Jüri Başkanı Derviş Zaim, iklimin pek çok boyutuyla tartışıldığı bir zirvede sinemanın da yer alması gerektiğini söyledi. Zaim, "Bir sürü boyutuyla değerlendiriliyor iklim ve iklime dair konular. Dolayısıyla bir sinema seçkisinin olması lazımdı. Farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan gelen filmler izledik. Seçkinin farklı kültür ve farklı coğrafyalardan geliyor olması olumlu taraflarından biriydi. Yelpazenin genişliği, dünyada bu işin ne kertede sıcak olduğunun ya da günümüzde farklı perspektiflerle ele alındığının bir göstergesi gibiydi. Yelpazenin geniş olması, doğru soruların, yerinde soruların soruluyor olması beni mutlu etti." Diye konuştu.

"SİNEMA BİR ZEMİN HAZIRLAR"

Sinemanın etkisinin hemen görülmeyeceğini belirten Zaim, "Sinema zamana yayarak etkisini gösterir. Bir zemin hazırlar. İnsanları duygusal ve entelektüel olarak hazırlar. İklim konusunda yapılan böyle bir gösteriler demetinin de insanları hem duygusal anlamda hem de entelektüel anlamda hazırlama kapasitesi olabileceğini düşünüyorum ve olumlu yaklaşıyorum." Dedi.