COP31’de güvenlik dikey iniş ve kalkış yapan UÇBEY’e emanet

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında güvenlik çalışmalarında kullanılmak üzere UÇBEY insansız hava aracını envanterine kattı. Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, COP31 dolayısıyla kentte alınan güvenlik tedbirlerinin teknolojik imkanlarla güçlendirildiği belirtildi. Envantere katılan UÇBEY VTOL'un havadan gözetleme kabiliyeti sayesinde geniş alanların takibine ve güvenlik ekiplerinin saha hakimiyetinin artırılmasına katkı sağlayacağı anlatılan açıklamada, İHA'nın konferans süresince güvenlik çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi.

DİKEY İNİŞ KALKIŞ YAPIYOR

Yerli teknolojiyle geliştirilen UÇBEY, dikey iniş ve kalkış kabiliyeti sayesinde herhangi bir piste ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor. Gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracı bu özelliği sayesinde farklı arazi ve saha koşullarında hızlı bir şekilde göreve başlayabilmektedir. UÇBEY'i yalnızca bir hava aracından çok daha öte tasarlanarak görev yapıyor. Özellikle keşif, gözetleme, istihbarat ve operasyonel faaliyetlerde önemli bir kuvvet çarpanı olarak görev yapmaktadır. Geniş alanların havadan izlenmesi, görev bölgelerinin kontrol edilmesi, hareketli ve sabit hedeflerin takibi ile operasyon öncesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesinde etkin şekilde kullanılabilmektedir.

CANLI GÖRÜNTÜ AKTARIYOR

Teknik özelliklerine baktığımızda, UÇBEY 3,5 metre kanat açıklığına ve 22 kg kalkış ağırlığına sahip olmakla birlikte yaklaşık 3 saat havada kalabiliyor. Saatte 60 ila 130 kilometre arasında seyir hızına ulaşabilmekte ve azami 200 kilometre uçuş menzili bulunuyor. Canlı görüntü aktarım mesafesi ise 50 kilometreye kadar ulaşabilmektedir. Bu özellikler, ekiplerinin geniş bölgeleri havadan takip edebilmesine ve sahadaki gelişmelerin anlık olarak değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır. Sistemin en önemli özelliklerinden biri de gündüz görüş ve termal kamera donanımıdır. Gündüz kamerasının 30 kata kadar optik yakınlaştırma kabiliyeti bulunurken termal kamera sistemi sayesinde gece ve görüş şartlarının kısıtlı olduğu durumlarda da gözlem yapılabilmektedir. Ayrıca hareketli ve sabit nesne takibi gibi özellikleriyle görev kabiliyetimizi artırmaktadır.

ŞİFRELİ HABERLEŞME SİSTEMİ VAR

UÇBEY'in otonom uçuş özelliğinin yanı sıra Anti-Jam sistemi ve şifreli haberleşme altyapısı da bulunmaktadır. Bu teknolojik özellikler, görev güvenliği ve operasyonel süreklilik açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Sistem yalnızca asayiş ve güvenlik operasyonlarında değil; doğal afetler, arama kurtarma çalışmaları, sahil ve sınır güvenliği, kaçakçılıkla ve narkotik suçlarla mücadele ve haritalama gibi farklı alanlarda da kullanılabilecek geniş bir görev profiline sahiptir.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör