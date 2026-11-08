COP31’de kuş uçurtulmayacak

İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, gece boyunca görev başındaki ekipleri denetledi. COP31 kapsamında kent genelinde üst düzey güvenlik tedbirleri devreye girdi. Emniyetten 403 rütbeli, 11 bin 213 genel hizmet, 4 bin 223 trafik, 1699 özel harekât, 2 bin 13 koruma, 400 bomba imha, 68 deniz polisi, 2 bin 94 çevik kuvvet, 884 asayiş ve 2 bin 842 diğer birim personeli olmak üzere toplam 25 bin 839 personel görev yapmaya başladı. İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu hava, deniz ve kara denetimlerini tek tek mercek altına aldı. MOBESE sisteminin başında tüm bölgeyi aynı anda denetledi.

HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN SIKI DENETİM

Zirve süresince emniyet birimlerinin kullanacağı araç ve ekipmanlar görev yapmaya başladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında aralarında UÇBEY'inde bulunduğu 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 13 ATV ve buggy, 26 zırhlı araç, 12 TOMA ve 20 görev atı kullanılacak. Ayrıca 458 şahin timi ile 110 yunus motosikleti de güvenlik çalışmalarında görev yapıyor.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİKTEN 2 BİN 118 PERSONEL

Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin de zirve boyunca 136 trafik ekibi, 260 asayiş ekibi, 8 zırhlı araç ve 20 görev atıyla birlikte toplam 1903 personel görevlendirilecek. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımız ise 16 deniz aracı ve 215 personelle denizden güvenlik çalışmalarına katılıyor. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışıyor. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin yanı sıra 410 AFAD, 480 sağlık, ilçe belediyelerinden 415 ve Antalya Büyükşehir Belediyesinden 409 personelin de organizasyon kapsamında görev alıyor.

DİKEY İNİŞ VE KALKIŞ YAPIYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü, güvenlik çalışmalarında kullanılmak üzere envanterine UÇBEY VTOL insansız hava aracı (İHA) kattı. Antalya semalarının 24 saat aralıksız güvenliği havadan UÇBEY grev yapacak. Envantere katılan UÇBEY VTOL'un havadan gözetleme kabiliyeti sayesinde geniş alanların takibine ve güvenlik ekiplerinin saha hakimiyetinin artırılmasına katkı sağlıyor. Yerli teknolojiyle geliştirilen UÇBEY, dikey iniş ve kalkış kabiliyeti sayesinde herhangi bir piste ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor. Gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracı bu özelliği sayesinde farklı arazi ve saha koşullarında hızlı bir şekilde göreve başlayabilmektedir. UÇBEY'i yalnızca bir hava aracından çok daha öte tasarlanarak görev yapıyor. Özellikle keşif, gözetleme, istihbarat ve operasyonel faaliyetlerde önemli bir kuvvet çarpanı olarak görev yapmaktadır. Geniş alanların havadan izlenmesi, görev bölgelerinin kontrol edilmesi, hareketli ve sabit hedeflerin takibi ile operasyon öncesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesinde etkin şekilde kullanılabilmektedir.

CANLI GÖRÜNTÜ AKTARIYOR

Teknik özelliklerine baktığımızda, UÇBEY 3,5 metre kanat açıklığına ve 22 kg kalkış ağırlığına sahip olmakla birlikte yaklaşık 3 saat havada kalabiliyor. Saatte 60 ila 130 kilometre arasında seyir hızına ulaşabilmekte ve azami 200 kilometre uçuş menzili bulunuyor. Canlı görüntü aktarım mesafesi ise 50 kilometreye kadar ulaşabilmektedir. Bu özellikler, ekiplerinin geniş bölgeleri havadan takip edebilmesine ve sahadaki gelişmelerin anlık olarak değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır. Sistemin en önemli özelliklerinden biri de gündüz görüş ve termal kamera donanımıdır. Gündüz kamerasının 30 kata kadar optik yakınlaştırma kabiliyeti bulunurken termal kamera sistemi sayesinde gece ve görüş şartlarının kısıtlı olduğu durumlarda da gözlem yapılabilmektedir. Ayrıca hareketli ve sabit nesne takibi gibi özellikleriyle görev kabiliyetimizi artırmaktadır.

ŞİFRELİ HABERLEŞME SİSTEMİ VAR

UÇBEY'in otonom uçuş özelliğinin yanı sıra Anti-Jam sistemi ve şifreli haberleşme altyapısı da bulunmaktadır. Bu teknolojik özellikler, görev güvenliği ve operasyonel süreklilik açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Sistem yalnızca asayiş ve güvenlik operasyonlarında değil; doğal afetler, arama kurtarma çalışmaları, sahil ve sınır güvenliği, kaçakçılıkla ve narkotik suçlarla mücadele ve haritalama gibi farklı alanlarda da kullanılabilecek geniş bir görev profiline sahiptir.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör