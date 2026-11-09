COP31’de ulaşım çevre dostu otobüslerle sağlanacak

COP31 katılımcıların ulaşımı için 25 belediyeden temin edilen 630 "çevre dostu" otobüs kullanılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hazırlanan ulaşım planlamasıyla zirve boyunca trafik yoğunluğunun azaltılması, katılımcıların konferans alanına güvenli ve hızlı ulaşması hedefleniyor. COP31 boyunca katılımcıların ulaşımının çevre dostu otobüslerle sağlanması, trafik yoğunluğunun önlenmesi ve lojistik süreçlerin etkin şekilde yürütülmesi için kapsamlı ulaşım planlaması yapıldı.

25 BELEDİYEDEN 630 OTOBÜS

Tamamı Türkiye'deki tesislerde üretilen, 71'i elektrikli, 233'ü doğal gazlı, diğerleri ise düşük emisyonlu dizel araçlardan oluşan 630 otobüs bu amaçla hazırlandı. 25 belediyeden temin edilerek Antalya'ya getirilen çevre dostu araçlar, zirve süresince katılımcıların oteller, havalimanı, otogar ve şehir merkezi ile konferans alanı arasındaki ulaşımını sağlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu, konferans alanının Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki bölümden oluşacağını belirterek, Mavi Bölge'ye günlük 50 bin, Yeşil Bölge'ye ise 100 binin üzerinde katılımcı beklediklerini kaydetti. Kulaklıoğlu, katılımcıların konaklama yerleri, havalimanı, otogar ve şehir merkezinden konferans alanına ulaşımı için özel bir toplu taşıma sistemi hazırladıklarını aktardı. Antalya'da COP31 öncesinde doğal gazlı otobüs bulunmadığını belirten Kulaklıoğlu, belediyelerden getirilen araçların yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kentte yeni bir doğal gaz istasyonu kurulduğunu bildirdi.

İstasyonun tamamlandığını ve yakıt ikmaline başlandığını aktaran Kulaklıoğlu, "Bu istasyon, Antalya için bundan sonra toplu taşıma sisteminde COP'tan bir hatıra olarak kalacak. Doğal gazlı, çevreci ve düşük emisyonlu otobüsler bundan sonra Antalya yollarında da hizmet verecek" diye konuştu. COP31 alanının Mavi ve Yeşil bölgelerle birlikte 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu, 5 bin otomobil ve 400 otobüs kapasiteli otopark alanı hazırlandığını bildiren Kulaklıoğlu, ulaşım için 19 hat oluşturulduğunu, bu hatların Belek, Kundu, Lara, Kemer ve Alanya başta olmak üzere katılımcıların konaklayacağı bölgeleri kapsadığını söyledi. Şehir merkezinden konferans alanına tramvayla da ulaşılabileceğine işaret eden Kulaklıoğlu, Mavi Bölge'ye yaya üst geçidiyle, Yeşil Bölge'ye ise otoparktan hareket edecek elektrikli otobüslerle erişim sağlanacağını anlattı.

LOJİSTİK SÜREÇLER GECE YÜRÜTÜLECEK

Zirve süresince lojistik faaliyetler için de ayrı bir planlama yapıldığını, alana getirilecek malzemelerin tırlarla otopark içerisindeki belirlenen bölgeye ulaştırılacağını ifade eden Kulaklıoğlu, tırların güvenlik birimlerinin kontrolünden geçirileceğini ve malzeme sevkiyatının 21.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacağını kaydetti.

Ahmet Sami Kulaklıoğlu, bu uygulamayla gündüz etkinliklerinin ve programların aksamamasının, trafik yoğunluğunun azaltılmasının ve katılımcıların konferans alanına daha kolay ulaşmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.