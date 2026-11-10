COP31’in eski başkanlarından Türkiye’ye ortak destek bildirisi

COP Eski Başkanları Ortak Toplantısı'nda konuşan COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı ve COP21 Başkanı Laurent Fabius, Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek, "Türkiye'yi COP31 başkanlığı esnasında destekleyeceğiz. Müzakereler Başkanı Avustralya'yı destekleyeceğiz. COP31 çok taraflılık anlamında güveni güçlendirecek, bu da kolektif kararlarımızın neler yapabileceğini göstererek kanıtlayacak" dedi.

"COP31'İ UYGULAMA COP'U YAPMAK İSTİYORUZ"

Toplantıda konuşan COP31 Başkanı Murat Kurum ise tarihte bir ilk gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün aslında COP tarihinde belki bir ilk olacak. Eski başkanlarımız tüm COP başkanları olarak bir deklarasyon yayınlıyor ve COP31 sürecine katkı vermek, desteklemek adına bugün buradalar. Ben bütün COP başkanlarına yapmış oldukları çalışmalar için, bugüne kadar bu sürece vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum."

Ortak kararların gerçek değerinin hayata geçirilmesiyle mümkün olacağının altını çizen Kurum, "O yüzden COP31'i uygulama COP'u yapmak istiyoruz. Bu anlayışın temeli de budur. 'Antalya'da bir şeyler değişti. Antalya'da geleceğimiz adına önemli kararlar aldık' diyebileceğimiz bir konferansı icra edeceğiz" diye konuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör