COP31’in İletişim işletmecisi Türk Telekom! Ebubekir Şahin anlattı: "Gururluyuz heyecanlıyız"

Bu da bizim sorumluluğumuzu artırmakta. Biz bu tür organizasyonlara da yabancı değiliz. Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de altyapı işletmeciliği de nasip olmuştu. Her zaman övgü getirmiştik. İnşallah bu memnuniyeti burada da gerçekleştireceğiz. Biz geri dönüşüm konusunda hassasız, Türkiye'de sürdürülebilirlik endeksinde en üstlerdeyiz. Yeşil dönüşüm ve yeşil enerjiyi önemsiyoruz. En son Malatya'da 320 megawatt gücündeki bir GES enerjimizin temelini atacağız. Günün sonunda yaptığımız yatırımlarla 1000 megawatt bir GES enerjisinin sahibi olacağız. Türk Telekom ayrıca bir teknoloji şirketi. Bundan dolayı veri merkezleri yapıyor ve işletiyoruz. İnşallah Türk Telekom olarak da bu organizasyon için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz."

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