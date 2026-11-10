COP31’in İletişim işletmecisi Türk Telekom! Ebubekir Şahin anlattı: "Gururluyuz heyecanlıyız"

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da devam ediyor. Zirvede birçok yerli firma da yer alıyor.
Dünyanın en önemli zirvelerinden biri olan COP31'de yer alan firmalardan biri de Türk Telekom. Zirvenin iletişim işletmeciliğini Türk Telekom üstlenirken, şirketin CEO'su Ebubekir Şahin organizasyonda gerçekleştirdikleri çalışmalara yönelik A Haber'e açıklamalarda bulundu. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"TÜRK TELEKOM OLARAK ALTYAPI VE İLETİŞİM İŞLETMECİSİYİZ"
"COP31 gibi önemli bir zirveye Türkiye ilk kez ev sahipliği yapıyor. Gururluyuz heyecanlıyız. Bunun temelinde ülkemizin kabiliyetlerini göstermesi açısından en önemli zirvelerinden oluşu. Bir diğer gurur kaynağımız da Türk Telekom olarak altyapı ve iletişim işletmecisiyiz.
Bu da bizim sorumluluğumuzu artırmakta. Biz bu tür organizasyonlara da yabancı değiliz. Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de altyapı işletmeciliği de nasip olmuştu. Her zaman övgü getirmiştik. İnşallah bu memnuniyeti burada da gerçekleştireceğiz. Biz geri dönüşüm konusunda hassasız, Türkiye'de sürdürülebilirlik endeksinde en üstlerdeyiz. Yeşil dönüşüm ve yeşil enerjiyi önemsiyoruz. En son Malatya'da 320 megawatt gücündeki bir GES enerjimizin temelini atacağız. Günün sonunda yaptığımız yatırımlarla 1000 megawatt bir GES enerjisinin sahibi olacağız. Türk Telekom ayrıca bir teknoloji şirketi. Bundan dolayı veri merkezleri yapıyor ve işletiyoruz. İnşallah Türk Telekom olarak da bu organizasyon için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz."