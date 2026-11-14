COP31’rin simge yapılarından Kalyon Kule ışık gösterisi büyülüyor

COP31 Kalyon Kule, ışık gösterileri ve ziyaretçilere günde 2 sefer açılan seyir terasıyla Yeşil Bölge'nin önemli deneyim noktalarından biri. Ayrıca, Yeşil Bölge'de bulunan Kongre Merkezi, kültürel etkinliklerden, uluslararası panellere, akademik programlara kadar geniş içerikli aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 Alanı'nın 582 bin metrekare alanını kapsayan Yeşil Bölge'de yerli ve yabancı ziyaretçiler için birçok gösteri düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Zirvesi'nin yapıldığı alanının simge yapılarından biri de COP31 Kalyon Kule. Burası, ışık gösterileri ve ziyaretçilere günde 2 sefer açılan seyir terasıyla Yeşil Bölge'nin önemli deneyim noktalarından biri oluyor. Kulenin üç katı lounge alanı olarak planlanırken, burada resepsiyonlar düzenleniyor.

START-UP ZONE GİRİŞİMCİLERİ YATIRIMCILARLA BULUŞTURUYOR

Kulenin giriş kısmında, zemin katında yer alan toplam 3 bin 600 metrekare alanda kurulan Start-up Zone, iklim ve sürdürülebilirlik alanında çözüm geliştiren girişimleri yatırımcılarla, şirketlerle ve uluslararası paydaşlarla buluşturuyor. Burada sunumlar yapılıyor, iletişim ağları oluşturuluyor ve yatırımcı görüşmeleri aracılığıyla yeni ortaklıkların geliştirilmesi sağlanıyor.

KONGRE MERKEZİ VE AMFİ SALONLARI

Yeşil Bölge'de bulunan Kongre Merkezi ise 5 bin kişilik büyük salon ve 1.250 kişilik farklı kapasitedeki salonlarıyla toplam 6 bin 250 kişiye ev sahipliği yapıyor. Kongre Merkezi'nde açılış seremonilerinden kültürel etkinliklerine, uluslararası panellerden akademik programlara kadar geniş içerikler yer alıyor. Bunun yanında 5 bin kişilik Büyük Amfi, COP31'in ana sahnelerinden biri oluyor. 800 kişilik Küçük Amfi'de ise konserler, kültürel gösteriler, gençlik etkinlikleri, uluslararası paneller ve film gösterimleri gerçekleştiriliyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör