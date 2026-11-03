Çöpe atılan plastikler ev oldu! Duvarları tuğladan değil, bu bloklardan yapılıyor

Plastik atıkların yeniden değerlendirilmesini ve inşaat süresinin kısaltılmasını amaçlayan yöntem, özellikle hızlı ve modüler yapı ihtiyacına alternatif sunuyor. Sistemin arkasındaki şirket, geri dönüştürülmüş plastikten ürettiği parçalarla farklı büyüklüklerde yapıların kurulabildiğini belirtiyor.
Plastik atıklar yapı bloklarına nasıl dönüştürülüyor?
Kolombiyalı şirketinin geliştirdiği sistemde ilk olarak plastik atıklar toplanıyor, türlerine göre ayrıştırılıyor ve temizleniyor. Ardından küçük parçalara ayrılan plastikler, özel makinelerde eritilerek kalıplara aktarılıyor. Sıkıştırma ve şekillendirme işlemlerinin ardından inşaatta kullanılabilecek modüler bloklar elde ediliyor.
Bu blokların en önemli özelliği, birbirine geçmeli bir tasarıma sahip olması. Parçalar, yapboz veya Lego benzeri bir sistemle üst üste ve yan yana yerleştiriliyor. Böylece geleneksel tuğla duvarlarda kullanılan harç ihtiyacı ortadan kalkıyor ve montaj süreci hızlanıyor.
Bir ev 5 günde inşa edilebiliyor
Sistemin dikkat çeken yönlerinden biri de inşaat süresini kısaltması. UNICEF'in Kolombiyalı şirket ile yürüttüğü projeye ilişkin açıklamasında, dört kişinin herhangi bir inşaat deneyimi olmadan temel eğitimle bir aile evini beş günde inşa edebileceği belirtiliyor. Şirketin kendi internet sitesinde ise üç yetişkinin temel eğitimle bir yapıyı dört günde kurabildiği bilgisi paylaşılıyor. Süre, yapının büyüklüğüne ve projenin koşullarına göre değişebiliyor.
Bu yöntem özellikle hızlı barınma ihtiyacının bulunduğu bölgelerde avantaj sağlayabiliyor. Blokların hafif ve modüler olması, malzemelerin taşınmasını ve yapıların ihtiyaç halinde sökülerek yeniden kurulmasını da kolaylaştırıyor.
Plastik bloklarla yalnızca ev değil, okul da yapılıyor
Bu sistem yalnızca konutlarda kullanılmıyor. Şirketin UNICEF ile yaptığı iş birliği kapsamında Kolombiya'da üretilen plastik bloklar, Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde okul sınıflarının inşasında da kullanıldı.
UNICEF'in paylaştığı güncel proje verilerine göre bu çalışma kapsamında 262 sınıf inşa edildi, 1.441 ton plastik geri dönüştürüldü ve 13 bin 100 çocuğun okula erişimine katkı sağlandı. Kurum, plastik blokların PVC dışındaki plastik türlerinden üretildiğini ve sınıf yapımında kullanılmadan önce güvenlik değerlendirmelerinden geçirildiğini de aktarıyor.
Plastik evler dayanıklı mı, yangına karşı güvenli mi?
Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yapı bloklarında dayanıklılık ve yangın güvenliği önemli başlıklar arasında yer alıyor. Ürünlerinin suya dayanıklı, ısı yalıtımı sağlayan ve yangın geciktirici özelliklerle tasarlanan malzemeler olduğu belirtiliyor. UNICEF de kendi projesinde kullanılan blokların alev geciktirici maddelerle işlem gördüğünü ve bağımsız bir güvenlik değerlendirmesinden geçirildiğini bildiriyor.
Bununla birlikte plastik bloklarla inşa edilen her yapının her iklim ve deprem koşulunda otomatik olarak güvenli olduğu düşünülmemeli. Kullanılacak sistemin yerel yapı yönetmeliklerine, mühendislik hesaplarına ve yangın güvenliği standartlarına uygun olması gerekiyor.
Plastik atıklar için yeni bir kullanım alanı
Bu yöntemin çevresel açıdan öne çıkan tarafı, doğada uzun süre kalabilen plastik atıkları yeniden kullanılabilir yapı malzemelerine dönüştürmesi. Böylece atıkların bir bölümü çöplüklere veya çevreye karışmak yerine konut, okul ve barınak gibi yapılarda değerlendirilebiliyor.
Geri dönüştürülmüş plastikten ürettiği yapı malzemelerinin Latin Amerika ve Afrika'da 600'den fazla okul ve evde kullanıldığını, toplam inşa edilen alanın 40 bin metrekareyi geçtiği belirtiliyor. Şirketin çalışması, plastik atıkların yalnızca ambalaj veya günlük kullanım ürünlerine değil, uygun mühendislik ve güvenlik koşulları sağlandığında yapı sektörüne de kazandırılabileceğini gösteriyor.