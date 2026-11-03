Çöpe atılan plastikler ev oldu! Duvarları tuğladan değil, bu bloklardan yapılıyor

Bir ev 5 günde inşa edilebiliyor

Sistemin dikkat çeken yönlerinden biri de inşaat süresini kısaltması. UNICEF'in Kolombiyalı şirket ile yürüttüğü projeye ilişkin açıklamasında, dört kişinin herhangi bir inşaat deneyimi olmadan temel eğitimle bir aile evini beş günde inşa edebileceği belirtiliyor. Şirketin kendi internet sitesinde ise üç yetişkinin temel eğitimle bir yapıyı dört günde kurabildiği bilgisi paylaşılıyor. Süre, yapının büyüklüğüne ve projenin koşullarına göre değişebiliyor.