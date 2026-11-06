Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL’ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı

Evdeki Hazine Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Camborne kasabasındaki aile evinde vefat eden annelerinin eşyalarını düzenleyen aile üyeleri, yıllardır açılmayan bir mücevher kutusunda eski bir kol saatiyle karşılaştı. Merhum anneleri hayattayken evde çok değerli bir saat bulunduğunu sık sık dile getirmiş, hatta 2011 tarihli günlüğüne de "pahalı bir zaman dilimine" sahip olduğuna dair not düşmüştü.

Ancak hiç kimse saatin bu denli büyük bir servet değerinde olduğunu tahmin etmiyordu.