Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL’ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde sıradan bir ev temizliği, tüm ailenin hayatını değiştiren bir keşfe dönüştü. Vefat eden annelerinin eşyalarını toplarken kenara atılmış eski bir mücevher kutusu bulan aile, içindeki asırlık saati neredeyse çöpe gönderiyordu. Ancak o saatin milyonda bir denk gelecek bir koleksiyon parçası olduğu ortaya çıktı.
Evdeki Hazine Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Camborne kasabasındaki aile evinde vefat eden annelerinin eşyalarını düzenleyen aile üyeleri, yıllardır açılmayan bir mücevher kutusunda eski bir kol saatiyle karşılaştı. Merhum anneleri hayattayken evde çok değerli bir saat bulunduğunu sık sık dile getirmiş, hatta 2011 tarihli günlüğüne de "pahalı bir zaman dilimine" sahip olduğuna dair not düşmüştü.
Ancak hiç kimse saatin bu denli büyük bir servet değerinde olduğunu tahmin etmiyordu.
Neden Bu Kadar Değerli?
Hansons Cornwall Müzayede Evi uzmanı Darren Ashley, saati ilk incelediğinde olağanüstü bir keşifle karşı karşıya olduğunu hemen fark etti. Saati koleksiyoncular için paha biçilmez kılan başlıca unsurlar şunlar oldu:
Çelik Kasa: Patek Philippe o dönemde çok az sayıda paslanmaz çelik kasa saat üretti. Bu nadirlik, günümüze ulaşan modelleri koleksiyon dünyasında en çok aranan parçalardan biri yapıyor.
Kusursuz Mekanizma: Yaklaşık 90 yıllık bir geçmişe sahip olmasına ve yıllarca kutuda beklemesine rağmen saatin mekanik çarkları hâlâ tıkır tıkır çalışıyordu.
Orijinal Detaylar: 28 mm çapa sahip saatin kadranında Patek Philippe & Co Geneva ibaresi, alt saniye kadranı ve kasasında döneme ait orijinal seri numaraları yer alıyordu.
Açık Artırmada Uluslararası Çekişme
25 Ağustos'taki müzayedede tansiyon saniyeler içinde yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Suudi Arabistan, Japonya ve Birleşik Krallık'tan tanınmış koleksiyoncular satışa katıldı.
Ailenin üç ferdi salonda heyecan içinde beklerken, iş yerindeki diğer akrabalar süreci telefon ve bilgisayar ekranlarından canlı takip etti. Fiyat 20 bin, 30 bin, 40 bin ve 50 bin sterlin eşiklerini hızla aştı. New Yorklu büyük bir koleksiyoncunun 52 bin sterlinde yarıştan çekilmesinin ardından geriye Japonya'dan çevrim içi bir alıcı ile Çin'den telefonla bağlanan bir koleksiyoncu kaldı.
Çekiç nihayet 59 bin sterline (yaklaşık 2.6 milyon TL) indiğinde kazanan Çinli teklif sahibi oldu. Böylece saat, başlangıç tahmininin yaklaşık 6 ila 12 katı bir fiyata ulaşarak Hong Kong'a doğru yola çıktı.
Nesilden Nesile Aktarıldı, Bir Takı Kutusunda Unutuldu...
Saatin geçmişi ailenin büyükbabasına kadar uzanıyor. Wadebridge'de yaşayan ve Bodmin'de bir hukuk bürosunda çalışan dededen kızına geçen saatin, lüks giyim ve aksesuarlara merakıyla bilinen büyükanne tarafından hediye olarak satın alınmış olabileceği tahmin ediliyor.
Müzayede evi yetkilileri, bu çarpıcı sonucun evlerde unutulan aile yadigârlarının uzmanlara danışılmadan asla gözden çıkarılmaması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurguluyor.