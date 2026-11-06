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Giriş Tarihi: 06.11.2026 14:46 Son Güncelleme: 06.11.2026 14:47

Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL'ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı

İngiltere'de vefat eden annelerinin evini temizleyen aile, yanlışlıkla çöpe atmak üzere oldukları 90 yıllık saatin değerini öğrenince şoka uğradı. Anne yadigarı saat, telefonların susmak bilmediği açık artırmada bir ev parasına satıldı!

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Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL’ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı
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İngiltere'nin Cornwall bölgesinde sıradan bir ev temizliği, tüm ailenin hayatını değiştiren bir keşfe dönüştü. Vefat eden annelerinin eşyalarını toplarken kenara atılmış eski bir mücevher kutusu bulan aile, içindeki asırlık saati neredeyse çöpe gönderiyordu. Ancak o saatin milyonda bir denk gelecek bir koleksiyon parçası olduğu ortaya çıktı.

Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL’ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı

Evdeki Hazine Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Camborne kasabasındaki aile evinde vefat eden annelerinin eşyalarını düzenleyen aile üyeleri, yıllardır açılmayan bir mücevher kutusunda eski bir kol saatiyle karşılaştı. Merhum anneleri hayattayken evde çok değerli bir saat bulunduğunu sık sık dile getirmiş, hatta 2011 tarihli günlüğüne de "pahalı bir zaman dilimine" sahip olduğuna dair not düşmüştü.

Ancak hiç kimse saatin bu denli büyük bir servet değerinde olduğunu tahmin etmiyordu.

Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL’ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı

Yapılan incelemelerde parçanın, saat dünyasının zirvesi kabul edilen İsviçreli üreticiye ait son derece nadir bir Patek Philippe & Co Calatrava Reference 448 modeli olduğu anlaşıldı.

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Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL’ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı

Neden Bu Kadar Değerli?

Hansons Cornwall Müzayede Evi uzmanı Darren Ashley, saati ilk incelediğinde olağanüstü bir keşifle karşı karşıya olduğunu hemen fark etti. Saati koleksiyoncular için paha biçilmez kılan başlıca unsurlar şunlar oldu:

Çelik Kasa: Patek Philippe o dönemde çok az sayıda paslanmaz çelik kasa saat üretti. Bu nadirlik, günümüze ulaşan modelleri koleksiyon dünyasında en çok aranan parçalardan biri yapıyor.

Kusursuz Mekanizma: Yaklaşık 90 yıllık bir geçmişe sahip olmasına ve yıllarca kutuda beklemesine rağmen saatin mekanik çarkları hâlâ tıkır tıkır çalışıyordu.

Orijinal Detaylar: 28 mm çapa sahip saatin kadranında Patek Philippe & Co Geneva ibaresi, alt saniye kadranı ve kasasında döneme ait orijinal seri numaraları yer alıyordu.

Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL’ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı

Açık Artırmada Uluslararası Çekişme

25 Ağustos'taki müzayedede tansiyon saniyeler içinde yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Suudi Arabistan, Japonya ve Birleşik Krallık'tan tanınmış koleksiyoncular satışa katıldı.

Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL’ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı

Ailenin üç ferdi salonda heyecan içinde beklerken, iş yerindeki diğer akrabalar süreci telefon ve bilgisayar ekranlarından canlı takip etti. Fiyat 20 bin, 30 bin, 40 bin ve 50 bin sterlin eşiklerini hızla aştı. New Yorklu büyük bir koleksiyoncunun 52 bin sterlinde yarıştan çekilmesinin ardından geriye Japonya'dan çevrim içi bir alıcı ile Çin'den telefonla bağlanan bir koleksiyoncu kaldı.

Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL’ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı

Çekiç nihayet 59 bin sterline (yaklaşık 2.6 milyon TL) indiğinde kazanan Çinli teklif sahibi oldu. Böylece saat, başlangıç tahmininin yaklaşık 6 ila 12 katı bir fiyata ulaşarak Hong Kong'a doğru yola çıktı.

Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL’ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı

Nesilden Nesile Aktarıldı, Bir Takı Kutusunda Unutuldu...

Saatin geçmişi ailenin büyükbabasına kadar uzanıyor. Wadebridge'de yaşayan ve Bodmin'de bir hukuk bürosunda çalışan dededen kızına geçen saatin, lüks giyim ve aksesuarlara merakıyla bilinen büyükanne tarafından hediye olarak satın alınmış olabileceği tahmin ediliyor.

Müzayede evi yetkilileri, bu çarpıcı sonucun evlerde unutulan aile yadigârlarının uzmanlara danışılmadan asla gözden çıkarılmaması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurguluyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Çöpe gidiyordu, 2.6 milyon TL'ye satıldı! Anneden yadigar 90 yıllık saate teklif telefonları susmadı
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