Çöplükte bulunan ceset emekli profesöre ait çıktı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde önceki gün çöp dökme alanında, plastik bidon içerisinde bulunan çürümeye başlamış erkek cesediyle ilgili sır perdesi aralandı. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen ve elleri-ayakları bağlı şekilde çıplak şekilde bulunan şahsa Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılırken polis de yoğun çalışma sonucu kimliğini belirledi. Cesedin Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde oğlu O. Doludeniz ile birlikte yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz olduğu belirlendi.Emekli profesörün oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O. Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken ölüm nedeninin adli tıptaki otopsi sonucu kesinlik kazanacağı belirtildi. Gürlevik Mahallesi'ndeki belediyenin çöp dökme alanında önceki gün mavi renkli plastik bidon içerisinde ceset olduğunu gören vatandaşların ihbarıyla ortaya çıkan olaydan sonra polis çok yönlü soruşturma başlatmıştı.