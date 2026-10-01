Çorlu’da feci kaza: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Barış kaza kurbanı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çorlu-Marmaraereğlisi kara yolu üzerindeki Seymen Mahallesi Toptepe mevkisinde meydana geldi. Özel bir okulda 12'nci sınıf öğrencisi olan Barış Sarp Karaca'nın kullandığı 59 APR 637 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsü ve cinsi henüz belirlenemeyen bir araçla çarpıştı.

Barış Sarp Karaca

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, kazaya karışan araç olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç motosiklet sürücüsü Barış Sarp Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Karaca'nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri, kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan aracın ve sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.