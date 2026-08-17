Çorum FK’ minik Göktuğ’a sahip çıktı! Tüm okul masrafları karşılanacak

Karşılaşmada tribünde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın ardından Başkan Savaş Balçık, minik taraftar Göktuğ'un ailesiyle iletişime geçerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖKTUĞ, ARCA ÇORUM FK'NIN MİSAFİRİ OLACAK

Çorum'un Sungurlu ilçesinden olduğu öğrenilen Göktuğ ile yakından ilgilenen Başkan Savaş Balçık, minik taraftarı sezon boyunca ARCA Çorum FK'nın tüm iç saha ve deplasman maçlarında misafir olarak ağırlayacaklarını ifade etti. Başkan Balçık ayrıca Göktuğ'un eğitim hayatı boyunca tüm okul masraflarının ARCA Çorum FK tarafından karşılanacağını belirterek, "Göktuğ artık bizim de evladımızdır. Bundan sonra onun eğitimi bize aittir" mesajını verdi.

"REKABET SAHADA, DOSTLUK HER YERDE OLSUN"

Başkan Savaş Balçık, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bir çocuğun tuttuğu takımın formasını özgürce giyebilmesi, tribünde heyecanını yaşayabilmesi ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütebilmesi gerekir. Rekabetin çocukların mutluluğunun önüne geçtiği hiçbir anlayışın Türk futbolunda yeri olmamalıdır. Biz ARCA Çorum olarak rakiplerimizi yalnızca sahadaki mücadelemizin bir parçası değil, Türk futbolunu birlikte büyüttüğümüz dostlarımız olarak görüyoruz. Süper Lig'deki bütün kulüplerimiz bizim için kıymetlidir. Futbolun ahlaki değerlerinde buluşmak hepimizin sorumluluğudur. Göktuğ bizim evladımızdır. Onun yüzündeki tebessümü korumak ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütmesine katkı sağlamak bizim için bir görevdir. Rekabet sahada, dostluk her yerde olsun."