Edinilen bilgiye göre, 20 Ekim tarihinde Osmancık ilçesinde yaşayan S.E. (70) isimli kadını telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, 'yurtdışına para kaçırmışsınız' diyerek korkuttukları yaşlı kadını ağına düşürdü.
YAŞLI KADINA 12 MİLYON LİRALIK VURGUN
Şahıslar daha sonra soruşturma için S.E.'den tüm ziynet eşyalarını ve paralarını kendilerine teslim etmesini istedi. S.E. yaklaşık 8 milyon değerinde ziynet eşyası ve yaklaşık 5 milyon liralık dövizi dolandırıcılara teslim etti.
5 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Olaydan bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.E.'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki incelemeler neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda İ.K. (26) ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen A.A. (22), M.A. (17), F.A. (22) ve İ.R. (16) yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesine sevk edildi.