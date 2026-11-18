Edinilen bilgiye göre, 20 Ekim tarihinde Osmancık ilçesinde yaşayan S.E. (70) isimli kadını telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, 'yurtdışına para kaçırmışsınız' diyerek korkuttukları yaşlı kadını ağına düşürdü.

YAŞLI KADINA 12 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şahıslar daha sonra soruşturma için S.E.'den tüm ziynet eşyalarını ve paralarını kendilerine teslim etmesini istedi. S.E. yaklaşık 8 milyon değerinde ziynet eşyası ve yaklaşık 5 milyon liralık dövizi dolandırıcılara teslim etti.

5 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI



Olaydan bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.E.'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.