Çorum’da aranan 31 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 7-14 Nisan tarihleri arasında il merkezinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 hırsızlık, 2 dolandırıcılık, 1 yağma ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere 31 şahıs yakalandı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 3 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. 1 kadın şahıs için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.